El ex mundialista con la selección chilena, Fabián Estay, se muestra muy crítico en el inicio del proceso de Eduardo Berizzo especialmente por lo hecho ante Marruecos, donde improvisó con dos laterales.

Chile perdió 0-2 ante Marruecos en el primero de sus dos amistosos que jugará en Barcelona, dejando una mala impresión y estirando la falta de gol del equipo que ahora dirige Eduardo Berizzo.

La Roja no jugó un buen partido quedando muchas dudas más que certezas, y es lo que piensa el mundialista con la Roja en Francia 1998, Fabián Estay.

"Un partido de Chile muy flojo porque no sabemos la estructura de juego, no sé que intentó Berizzo con Messathou y Delgado de laterales y al final Marruecos nos da un golpe de realidad, hay que trabajar más, no sé a que juega Chile", aseguró.

En esa misma línea destaca que "la intensidad de Marruecos fue siempre mejor, la Roja con pocas variantes, dos tiros en los palos, con pocas ideas, Chile antes tenía juego por las bandas, precisamente nos ganan el partido por ahí".

El Faby radicado en México mira con malos ojos este comienzo en falso del Toto, sobre todo porque se intenta dejar atrás los dos procesos que terminaron con la Roja fuera de la Copa del Mundo.

"Un mal partido en el inicio del proceso de Berizzo pensando en el Mundial de 2026 que se jugará en México, Canadá y Estados Unidos", cerró.