Juan Cristóbal Guarello comentó la campaña de Martín Lasarte al mando de La Roja durante estas Eliminatorias y destacó que la planficación que ha tenido el uruguayo en sus partidos.

"Si nosotros analizamos fríamente la campaña en Eliminatorias de Lasarte, le ganó a Venezuela de loca, a Paraguay de local y de visita. Perdió con Ecuador de local, Brasil, Perú de visita, con Colombia de visita y ahora con Argentina de local", dijo el periodista en Los Tenores de ADN.

En eso, Guarello continuó y puso el ejemplo del partido ante Ecuador en Quito, donde Chile rescató un empate. "La planificación de Lasarte siempre ha sido: acá saco un punto, acá tres, aquí saco uno y acá cero. Siempre ha estado sumando los puntos antes de lograrlos, tratando de hacer una suma justa, un rasgaz que le va a alcanzar y cuando el partido no se le daba, no hacía nada".

"En Ecuador, jugó más de un tiempo con un hombre más y no hizo nada por ganarlo, porque dijo 'ese puntito me va a servir". Bueno, no le sirvió el punto. Un punto que pudieron ser tres, no hizo nada por ganarlo", añadió.

Por otro lado, el comunicador apuntó al encuentro ante Argentina y donde Chile se vio complicado por las bandas, donde estaba Paulo Díaz por la derecha y por la izquierda Sebastián Vegas, que sufrió los ataques de Ángel Di María.

"Ayer no salió a perder, cuatro centrales y le embocan. Empata por un centro de Marcelino a Ben Brereton que le gana a Molina la espalda. No se mueve (Lasarte) cuando sabe que Vegas está con problemas, que Chile no llega por las bandas y que no llega por las bandas, que los laterales no se proyectan, le hacen el segundo gol", comentó.

"Saca Vegas por la amarilla, no porque Suazo le diera más ataque. Si fuera por eso, el titular debió ser Isla. Recién a los 60 minutos empieza a hacer los cambios para tratar de atacar un poco más. Vargas ayer no jugó, Chile jugó con 10, pero Lasarte se dio a los 85 minutos. Parece que hay un grupo de jugadores que no se atreve a tocar", explicó.

Además, enfatizó en que se debió tomar una decisión previa al inicio del compromiso con Claudio Bravo y no esperar ya jugado el partido para realizar el cambio, lo que pudo evitar el segundo tanto transandino.

"Si vio que en el calentamiento de que ya estaba con problemas Bravo, tendría que haber estado atento a eso, o no juega o estar atento, pero no puedes reaccionar quince minutos después que te pidió el cambio y entre eso te emboca Argentina", cerró.