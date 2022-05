El histriónico ex DT de La Roja y Santiago Wanderers, Jorge 'Peineta' Garcés, aprobó la llegada de Eduardo Berizzo al banco de la Selección Chilena, pero pidió al medio y la fanaticada que no haya exitismo como suele haberlo en el país.

Jorge Garcés aprueba a Eduardo Berizzo en La Roja, pero pide calma: "No empecemos con el exitismo irracional que hay en nuestro país"

En el día de ayer, la ANFP mediante un video en Redes Sociales donde aparecía su presidente, Pablo Milad, confirmó que Eduardo Berizzo será el hombre encargado de hacerse cargo del plantel adulto masculino de cara a los desafíos amistosos y competencias que se avecinan para La Roja.

El ex entrenador de la selección paraguaya conoce de cerca el fútbol chileno, toda vez que fue ayudante de Marcelo Bielsa en el inicio de la Generación Dorada y después incluso le dio el primer título de Primera División en su historia a O’Higgins de Rancagua.

Con la ratificación del ‘Toto’, fueron varias voces las que salieron a hablar de su contratación y, una de ellas, habló en exclusiva con Bolavip Chile para contar qué le parece y si es que aprueba o no su llegada.

Berizzo se hará cargo de La Roja. | Foto: Agencia UNO

Jorge ‘Peineta’ Garcés aseguró que “Ahora viene el recambio, empiezan los chicos jóvenes a incursionar en nuestra Selección y hay que darles tiempo. Lo primero es no comenzar con el exitismo a veces yo diría un poco irracional como es en nuestro país, a veces no es así sobre todo en este tema de la Selección”.

“Segundo, creo que Eduardo puede hacer una gran labor porque conoce el fútbol chileno, mucho de nuestra idiosincrasia y ha dirigido cuando llegó con Marcelo (Bielsa) a muchos de esta generación, no se le va hacer difícil el tema grupal que no es fácil siempre y se le pavimenta un poco el terreno por el hecho de haber estado ya junto a ellos y haber trabajado al lado de Marcelo”, complementó el histriónico director técnico.

¿Es Berizzo un buen nombre para La Roja? Garcés responde: “Se dan tantos nombres, pero en esto de los nombres aparecen los empresarios que tienen amigo en el periodismo y que muchas veces ni siquiera está en una nómina. Yo creo que Eduardo es conocedor de nuestro fútbol, de la mayoría de nuestros jugadores, conocedor de nuestra mentalidad. La Experiencia que tuvo al lado de Bielsa sin duda que es un plus, le va ayudar. Ya le tocó dirigir en España y, si bien no tuvo éxito con Paraguay, estuvo ya en estas Eliminatorias, no es fácil que les vaya bien a los técnicos con algunas selecciones en Sudamérica”, cerró.

Aún no se sabe si Eduardo Berizzo asumirá el desafío de la gira asiática de La Roja, en donde la Selección Chilena deberá enfrentar a Corea del Sur en dicho país y después a Túnez y otro rival por definir en Japón.