El técnico de la Selección Chilena Sub 17 que disputa el Sudamericano de la categoría en Ecuador, Hernán Caputto, habló tras la goleada sufrida ante Brasil y sin rodeos apuntó a sus dirigidos por el bajo nivel exhibido.

La brutal sinceridad de Hernán Caputto tras la caída de La Roja Sub 17 ante Brasil: "Muchos jugadores no estuvieron al nivel"

La Selección Chilena Sub 17 no tuvo un buen estreno en el Sudamericano de la categoría, toda vez que cayó de manera inapelable por 3-0 en el estreno y dejó sensaciones muy pobres por lo exhibido en la cancha.

El equipo de Hernán Caputto aguantó lo que pudo, pero finalmente terminó cediendo ante la presión de los brasileños, quienes suelen marcar diferencias en esta categoría y ayer lo hicieron ante La Roja.

La Roja sufrió ante el Scratch.

En conferencia de prensa post partido, Caputto abordó el partido y no tuvo miedo en exponer a sus dirigidos: “Siempre hay errores para corregir. Si bien nos superaron en el primer tiempo, me pareció exagerado el resultado. Independiente de eso hay que dar vuelta la página. Muchos jugadores no estuvieron al nivel, pero hay que levantar y mejorar. Sabemos que fueron errores nuestros”, dijo.

“Los cambios dieron efecto en mediocampo. Eso fue bueno por las variantes que hay. El torneo demanda oportunidades y unos futbolistas las encontraron en el segundo tiempo”, complementó viendo el vaso medio lleno en la situación.

La Selección Chilena ahora enfrentará a la poderosa Uruguay, a quienes vencieron en dos compromisos amistosos hace un par de meses: “Será un partido duro, no dejarán balón por perdido. Nos enfrentamos hace poco a ellos y debemos retomar nuestro nivel para dominar el juego y garantizar llegadas al arco”, cerró.