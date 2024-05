Leonardo Gil hace caso omiso de las críticas en su contra en Colo Colo: "En ningún momento me he sentido abucheado"

Este viernes salió a declarar ante los medios de comunicación el volante Leonardo Gil, uno de los referentes de Colo Colo. En la instancia, se refirió al empate que consiguió el Cacique ante Alianza Lima en Perú y también respondió a los cuestionamientos que le han hecho los hinchas.

Aunque el primer tema fue el nivel que está teniendo el cuadro popular en este primer semestre, muy criticado por los resultados en la Copa Libertadores 2024. Ante aquello, el Colorado indicó que los viajes les están pasando la cuenta al equipo.

“Creo que primero con el tema de la Copa venimos ya de la prefase viajando mucho, haciendo un gran esfuerzo. La verdad que desde la pretemporada el equipo y con el cuerpo técnico nuevo hemos tratado de asimilar y de mejorar el juego. Creo que en momento algunos partidos, en la mayoría, lo hemos hecho muy bien en la posesión, de ahí nos ha faltado la efectividad. El equipo tiene que tener mucha confianza, mucha ilusión”, indicó.

En la misma línea, se mostró optimista para el último partido por la fase de grupos, ante Cerro Porteño en Paraguay.

“Fuimos a Lima a sacar un punto muy importante, un punto que vale oro, porque con el resultado de ayer de Fluminese contra Cerro, seguimos en carrera con la ilusón de pasar de fase”, señaló.

La respuesta de Leonardo Gil a las críticas de los hinchas

Luego, Gil respondió por su sentir ante los cuestionamientos y críticas a su juego por parte del público colocolino, a lo que hizo caso omiso.

“No leo nada, redes sociales solo tengo en mi Instagram a mi familia y mis amigos. Porque sé que el fútbol es así, uno no tiene que involucrarse en otros temas. Lo único que sé es cuando yo entro a la cancha, el cariño de la gente que viene al estadio, que viene apoyar al equipo, que en este caso somo nosotros. En ningún momento me he sentido abucheado ni nada. Al contrario, siempre agradecido cien por ciento con la gente“, expresó.

Luego, sacó a relucir sus números en el Cacique patra defenderse de la crítica: “Hace tres años haciendo más de siete goles por año, he jugado 100 partidos, he hecho 15 goles, he dado más de 30 asistencias, entonces mi balance es muy positivo hasta ahora. Y siempre la meta es seguir compitiendo y seguir haciendo las cosas bien para seguir superándome y ser lo mejor para el club”.

Leonardo Gil hace caso omiso a las críticas en Colo Colo. (Foto: Daniel Apuy/Photosport)

¿Posible renovación de contrato con Colo Colo?

Finalmente, el mediocampista de 32 años se refirió a unma posible renovación de contrato con los albos, ya que su actual vínculo termina el 31 de diciembre.

“Soy un agradedido del club, desde el primer momento que llegué, esto fue un sueño para mi familia. He resignado muchas cosas para llegar al club y la verdad que feliz de poder haber resignado esas cosas. Llegué a un club espectacular, donde me han tratado muy bien. Estoy feliz de estar acá, seguiré siempre dándolo todo. Ojalá Dios quiera se pueda dar una renovación“, concluyó.