A lo largo de la historia, la Selección Chilena ha tenido muchísimas camisetas que han pasado a la historia, desde 1982 a 2015 -en donde se coronó campeón de la Copa América por primera vez- la historia se sigue escribiendo mientras coleccionistas y ex jugadores eligen junto a Bolavip Chile las más icónicas.

¡Para enmarcar! Coleccionistas y ex jugadores de la Selección Chilena eligen las camisetas más icónicas en la historia de La Roja

La historia de la Selección Chilena ha estado marcada por distintos sucesos que han impactado al fútbol chileno: desde la organización y tercer puesto en el mundial de 1962, a la recordada selección de España 82, los incidentes en el Estadio Maracaná y el inolvidable equipo que se coronó como bicampeón de América entre 2015 y 2016.

A lo largo del tiempo, la camiseta roja ha pasado a ser un ícono que distingue a Chile de otros países por su llamativo color y por su escudo en el pecho que tantos jugadores han sabido defender con gloria y con distintos logros en su haber.

Bolavip Chile armó un listado con las camisetas más recordadas en la historia de la Selección Chilena, donde coleccionistas y ex jugadores dieron sus visiones sobre cuáles son las más bonitas, las más recordadas y aquellas que pasarán a la historia por tener rasgos únicos que la diferencian de otras versiones.

Mundial de España 1982

El Mundial de España 1982 no solo quedará en la memoria por el fallido penal de Carlos Caszely, o porque Chile no logró cosechar puntos en una cita mundialista en donde se llegó con mucha ilusión, pero no se pudo cosechar puntos.

Héctor "Ligua puebla” señala la versión de esta camiseta como "La más bonita, en ese tiempo era otro tipo de tela, las traían de afuera, las hacían allá y venían directamente desde Alemania", recuerda.

Miguel Ángel Neira, otro histórico de La Roja, coincide con Puebla: "La del 82 es la más bonita de todas; el modelo, era hecha a la medida, por lejos la mejor de todas", asegura en concordancia con el 'Ligua'.

La camiseta de 1982. | Foto: José Marino

Mundial de Francia 1998

Chile volvió a meterse dentro de un mundial después de 16 años con una selección histórica marcada por la presencia goleadora de Iván Zamorano y Marcelo Salas, quienes llevaron a Chile a lo más alto e incluso lo tuvieron entre los 16 mejores en aquel mundial.

La suerte no estuvo del lado de La Roja frente a Brasil, terminó vapuleado por 1-4 pero la camiseta con el escudo chileno brilló para el mundo: "Esa camiseta era realmente preciosa, nada que decir", dice Miguel Ángel Neira.

José Marino, coleccionista e historiador, cree que hay un simbolismo especial en torno a esta camiseta: "Por el simbolismo de un mundial que le devolvió la vida a nuestra selección luego de un largo castigo, si bien no me gusta esa gaviota blanca es imposible no querer esta camiseta".

La histórica camiseta Reebok de Francia 1998. | Foto: José Marino

Copa América 2015, la primera conquista

Chile llegaba al certamen continental de 2015 como organizador y con una selección que llegaba con hambre tras haber quedado tristemente eliminado ante Brasil en los octavos de final del Mundial de 2014.

La Selección Chilena por Jorge Sampaoli pasó a la historia como la primera en bajar una estrella, nada más ni nada menos que ante la temible Argentina de Lionel Messi.

Para José Marino, no hay dudas: "Fue el primer título de La Roja, por lo que, para mí, no puede no ser la más linda de todas", recordó aquella camiseta que lució Alexis Sánchez y compañía que sellaron la primera copa para Chile.

Sánchez luciendo la versión 2015 que quedará en la historia. | Foto: Agencia UNO

1962 y un Mundial para la historia

Pese a todas las adversidades con las que se encontró la organización para organizar la cita mundialista tras el mega terremoto de 1960, Chile igual pudo mostrarle al mundo que estaba capacitado para albergar eventos de magnitud.

En la cancha, La Roja no decepcionó y logró un merecidísimo tercer lugar de la mano de figuras como Leonel Sánchez y el recordado partido ante Italia que dio la vuelta al mundo y terminó en escándalo.

"El tercer lugar en un Mundial le da méritos de sobra, pero además en la sencillez para mí está su hermosura", asegura Marino.

La camiseta que se subió al podio de un Mundial. | Foto: José Marino

Alemania 1974 y una Copa con mucha política

La Selección Chilena clasificó al Mundial de Alemania 1974 en medio de la polémica tras la decisión de la Unión Soviética de no venir a Santiago a jugar por la fría dictadura por la que atravesaba el país.

En un partido absolutamente inexistente y marcado por los simbolismos, Chile "derrotó" a la nación euroasiática por 2-0 en un partido fantasma, "ganándose" el derecho de decir presente en Alemania un año más tarde.

"Personalmente, es la que más me gusta pese a que con ella no se marcó hito alguno. Un respeto por los colores tradicionales que hoy ya no se ve", dijo el coleccionista José Marino para Bolavip Chile.

1974 y una camiseta llena de historia en La Roja. | Foto: José Marino

La frustración de México 86

Tras la participación de Chile en el Mundial de España 1982, La Roja llegaba como uno de los favoritos para clasificarse a la cita mundialista de México con Carlos Caszely como una de sus figuras excluyentes.

La Roja quedó segundo en el Grupo 2 detrás de Uruguay, avanzó, derrotó a Perú y, en la ronda final ante Paraguay, sucumbió y no pudo lograr la clasificación a lo que hubiese sido un segundo mundial consecutivo.

Pese a la frustración, José Marino no tiene dudas respecto al modelo de ese año: "Con la que se despidió Caszely de la selección, que fue mi gran ídolo de niño. No puede faltar en mi selección", agrega.

Chile 1986. | Foto: José Marino

El futuro de La Roja

Para el último tramo de las clasificatorias al Mundial de Qatar 2022, la Selección Chilena volvió a lo clásico y, con una camiseta sencilla y sin mayores detalles, la firma alemana Adidas se hizo de los derechos para vestir a Chile.

El modelo, eso sí, no tuvo el impacto positivo dentro de la cancha como sí la aceptación que tuvo fuera. Chile no pudo clasificarse a la cita mundialista y deberá prepararse de lleno para el Mundial de Norteamérica en 2026.

Con Eduardo Berizzo al mando, La Roja no solo espera lograr los objetivos dentro de la cancha, sino que también tratará de dejar este modelo en la historia como el que logró cosas importantes. ¿Lo logrará? El tiempo lo dirá...