Paulo Díaz habla de su retorno a la Selección Chilena: "Esta nominación me llega en un momento muy bueno, me siento muy bien"

Comienzan los entrenamientos en la Selección Chilena pensando en lo que será una vital fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022 ante Argentina y luego ir a la altura de la Paz para enfrentar a Bolivia.

Poco a poco empiezan a llegar los diversos jugadores de la Roja y uno de los que no estuvo en las últimas nóminas de Martín Lasarte, es Paulo Díaz. El zaguero de River Plate se dio el tiempo de conversar con el medio oficial del Equipo de Todos en la antesala del encuentro ante la Albiceleste y se mostró tranquilo y confiado por lo que puedan hacer en Calama.

"Esta nominación me llega en un momento muy bueno, me siento muy bien. Obviamente tenía ganas de volver a la Selección Chilena y me había ausentado por la lesión que había tenido pero ya estamos de vuelta y estamos bien. Venimos a dar lo mejor por la Roja", comenzó diciendo el Bombero.

"Estoy en uno de los grandes equipos de Sudamérica, estoy con confianza y tranquilo. Estamos esperando a ver como van a ser los partidos que nos deparan aquí hacia adelante, pero con mucha confianza y tranquilo para afrontar estos partidos que vienen", agregó el ex jugador de San Lorenzo de Almagro y Colo Colo.

"La verdad es que nos estamos preparando bien. Falta que llegue la mayor parte del plantel, pero lo que se ve que está haciendo el cuerpo técnico con los entrenamients que están preparando es que estamos apuntando alto para poder prepararnos para lo que será Calama y esto será una preparación para lo que será La Paz", sentenció.

Recordar que la Roja enfrentará a Argentina el jueves 27 de enero a las 21:15 horas de Chile en el estadio Zorros del Desierto de Calama, para luego viajar el martes 1 de febrero a las 17:00 horas de Chile para enfrentar a Bolivia en el estadio Hernando Siles de La Paz.