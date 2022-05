La designación de Eduardo Berizzo como nuevo técnico del plantel adulto masculino de la Selección Chilena ha derivado en diversas opiniones de ex jugadores, técnicos y personajes ligados al balompié nacional.

La llegada del ‘Toto’ ilusiona a gran parte de la parcialidad de La Roja por la cercanía que tuvo con Marcelo Bielsa y su exitoso paso en los inicios de la Generación Dorada que terminó con dos participaciones en mundiales, dos copas América y un subcampeonato de la Copa Confederaciones.

Pese a que ha habido muchos halagos para el ex entrenador de O’Higgins, hay uno en particular que no estuvo muy de acuerdo con su llegada y tenía otros candidatos antes. Se trata de Raúl Toro, reconocido entrenador del fútbol chileno quien conversó en exclusiva con Bolavip Chile sobre la designación de Berizzo.

Raúl Toro quería al 'Comandante' en La Roja. | Foto: Agencia UNO

“Yo tenía tres candidatos. Siempre tuve a Pellegrini que no puede ser, Bielsa que no creo que quiera y el otro es Mario Salas, a mí me gusta. Lo prefiero porque hasta cuándo vamos a tener extranjeros, esos tres para mí eran los candidatos, pero sé que Pellegrini y Bielsa no vendrían y si le hubiesen dado el equipo a Mario Salas, no sé si hubiese venido tampoco”, comenzó diciendo con todo.

Toro cree que, salvo contadas excepciones, los extranjeros no han sido tan protagonistas: “Yo siento y pienso en un técnico chileno. ¿Por qué siempre le tienen que ofrecer a los otros? Excepto Sampaoli, Bielsa y aunque no lo quiera el medio, Pizzi, los demás no han sido”.

El ex DT de Audax y Unión La Calera, entre otros, tuvo palabras para el ‘Bichi’ Borghi, diciendo que “Claudio fue buen técnico, pero hubo problemas entre la Chile y Colo Colo, no le prestaron los jugadores y se le enredó todo. El ‘Bichi’ como que tampoco está para entrenar la Selección y no sé si querrá de nuevo, pero es una persona muy habilidosa, muy inteligente”.

“Entre Berizzo y Lasarte… Lasarte es un gallo súper serio y profesional, pero no dio el ancho. Y bueno, quién sabe Berizzo. Muchas personas y ex jugadores proponían a Beccacece, a ese no. No podemos traer personas que hayan cometido tantos errores garrafales de conducta. El director técnico de la Selección tiene que ser un buen entrenador y con una conducta intachable, como Fernando Riera, el ‘Zorro’ Álamos o Pedro Morales, gallos correctos”, cerró con todo.