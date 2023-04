La decisión de la FIFA de otorgarle la Copa del Mundo Sub 20 a Argentina le abriría una puesta a un joven valor de La Roja, dirigido por Patricio Ormazábal en el Sudamericano de Ecuador.

¿Se preocupa Eduardo Berizzo? Joven talento de La Roja podría jugar el Mundial Sub 20 con Argentina

Este verano La Roja Sub 20 quedó fuera del Mundial de Indonesia de la categoría, al quedar eliminada apenas en la primera fase del Sudamericano de Ecuador. Junto a Chile también quedó sin Mundial en cancha la selección juvenil de Argentina.

Sin embargo, la Albiceleste sí podrá disputar la Copa del Mundo ya que la FIFA le quitó la sede a Indonesia, para otorgársela al país trasandino. Por ello, Javier Mascherano volverá a ponerse el buzo de Argentina para el torneo que arranca en mayo de este 2023.

El entrenador podría convocar a diversos jugadores que no estuvieron con Argentina en el Sudamericano, como Alejandro Garnacho, Matías Soulé o Luka Romero. Pero también podría sumar a un joven talento de La Roja Sub 20, como Tomás Avilés.

Quien se desempeñó como defensa central titular en el equipo que dirigía Patricio Ormazábal se ganó un lugar en el primer equipo de Racing de Avellaneda, siendo muy valorado por el DT Fernando Gago. Con pocos partidos en Primera División, fue titular en el estreno de la Academia en Copa Libertadores, partido que ganaron por 2-0 a Ñublense en Concepción.

Avilés es titular en Racing de Avellaneda | Foto: Racing Club

Tomás Avilés nació en Argentina, aunque por su familia también es chileno y ha sido parte de las inferiores de La Roja durante varios años. El periodista José Tomás Fernández advirtió la noche de este miércoles a Eduardo Berizzo sobre este tema en el programa Todo es Cancha:

"Ojo porque Chile no tiene Mundial Sub 20 pero Argentina sí, y tiene doble nacionalidad. Para lo que jugó la Sub 20 de Argentina en el verano, Tomás Avilés es titular", comentó sobre el jugador que puede jugar como defensa o mediocampista central.

"Tengo miedito, yo era de los que pensaba que algunos de La Roja Sub 20 podían ir a la fecha FIFA de marzo, donde jugamos solo un partido, pero quizás Berizzo no lo consideró y pensó que era necesario llamar a los que ha visto doscientas veces", cerró Fernández.

Este rumor se suma a que el jugador en su perfil de Instagram borró la bandera chilena, dejando solo la bandera de Argentina. De todas maneras, el futbolista aún no se ha pronunciado, y el cuerpo técnico de la Albiceleste no ha convocado a jugadores por el momento.