La fecha de noviembre de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022 se acerca a pasos agigantados y los jugadores chilenos comienzan a palpitar lo que será los cruciales partidos ante Paraguay de visita y Ecuador en San Carlos de Apoquindo, tal es el caso del delantero de Ben Brereton.

El ariete chileno-inglés fue una de las figuras en la pasada fecha triple de octubre y es uno de los grandes nombres del Championship, donde es el segundo goleador del torneo con 12 anotaciones y buscará seguir con el gran momento en la Roja.

El jugador del Blackburn Rovers se dio el tiempo de conversar con ADN Deportes, donde reveló sus ganas de venir nuevamente a disputar un partido por la Selección Chilena y poder jugar con Eduardo Vargas y Alexis Sánchez.

“Estoy muy emocionado de la opción de jugar junto a Alexis Sánchez y Eduardo Vargas. Son muy buenos jugadores y será muy bueno compartir juego con ellos. Es bueno contar de nuevo con Vargas”, aseveró Big Ben.

Hay dos jugadores que están entre algodones, pero igual fueron citados por Martín Lasarte, los cuales son: Charles Aránguiz y Erick Pulgar. “Aranguiz y Pulgar son excelentes jugadores, ojalá puedan estar en condiciones. Si no, estoy seguro que habrá jugadores en condiciones de reemplazarlos”, recalcó Brereton.

Una de las polémicas de los últimos días, habían sido los dichos del entrenador Tony Mowbray, quien afirmó que no sabía porque debía liberar a sus jugadores en la fecha FIFA. “Hablé con mi entrenador y no hay problemas en ir a Chile, no hay inconveniente en eso”, cerró el futbolista de 22 años.