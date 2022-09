El estratega de La Roja, Eduardo Berizzo, confirmó en la previa del amistoso de la Selección Chilena ante Qatar que no podrá contar con la presencia de Erick Pulgar y Charles Aránguiz, quienes presentaron molestias y quedaron marginados del duelo ante los organizadores del Mundial.

La Selección Chilena dirigida por Eduardo Berizzo sufrió una estrepitosa caída ante Marruecos el viernes pasado, donde no se encontró nunca dentro del campo de juego ante una selección mundialista y terminó cayendo por 2-0.

Ahora, el argentino y sus dirigidos se preparan con todo para enfrentar el segundo amistoso de esta fecha FIFA, en donde enfrentarán a los organizadores del Mundial en un compromiso que se disputará en Austria.

En la previa del encuentro, Berizzo adelantó que “Vamos a jugar con línea de cuatro para resolver de otra manera el ataque rival, que son dos atacantes. No construyendo una línea de tres centrales, si no que con un volante incrustado que nos permita tener más gente en el medio y no utilicemos tanta gente en el inicio del juego y sí en el pase de salida”, aseguró.

Chile viene de caer ante Marruecos en Barcelona. | Foto: Archivo

Por otro lado, La Roja lamentará la ausencia de dos importantes jugadores para este compromiso, quienes quedaron marginados por presentar molestias físicas que les impidieron trabajar de manera regular.

“Erick tiene un esguince que lo tiene sin entrenar desde el partido con Marruecos y Charles arrastraba una lesión en el tendón de Aquiles que se agravó. No están disponibles para este partido”, aseguró el ex pupilo de Marcelo Bielsa.

La Roja buscará este martes ante Qatar no solo terminar con la racha de seis partidos sin poder ganar, sino que también anotar un gol que le ha sido esquivo desde que derrotara a Bolivia por 3-2 a principios de año.