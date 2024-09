Patricio Yáñez se aburrió de Arturo Vidal. El exjugador y hoy comentarista deportivo, se mostró bastante ofuscado tanto por los dichos del “King” como también por la derrota de La Roja ante Bolivia.

El volante de Colo Colo nuevamente reaccionó al duelo en la plataforma Kick, al igual que lo hizo en el partido ante Argentina. Esta vez, las críticas del rey Arturo apuntaron a una reestructuración en la Selección Chilena.

Para ello, el exjugador del Barcelona y la Juventus, aseguró que la nueva base del equipo de todos debe volver a ser como en Francia 98; es decir, entre albos, azules más referentes a la altura de Iván Zamorano y Marcelo Salas.

Fue aquello que no le gustó para nada al “Pato”, quien durante el programa de Deportes en Agricultura, ironizó diciendo: “Entonces que vaya Vidal a la selección a dirigir, porque todo el mundo lo agarra… todo el mundo”.

Ante ello, Cristián Caamaño arremetió para complementar: ““Vidal dijo que fue un error echar a Berizzo en la banca de la selección. Se fue Berizzo y no lo llamó nadie”.

La crítica del Pato Yáñez a Ricardo Gareca

Sin profundizar más allá en los dichos de Arturo Vidal, Patricio Yáñez dedicó unos segundos para repasar a Ricardo Gareca, DT de La Roja quien ha sido el más apuntado por el desastroso desempeño de Chile en esta doble fecha clasificatoria.

Ricardo Gareca es blanco de críticas tras la caída de La Roja (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

“Este mensaje no esta llegando, no gusta a los jugadores. Si Gareca considera que este es un buen rendimiento, Brasil nos mete 6 y Colombia 7, que son los próximos rivales. No sé por qué Gareca hace este análisis”, sentenció el “Pato”.