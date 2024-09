El delantero bicampeón de América con la Selección Chilena considera que el oriundo de Hijuelas no tiene condiciones de liderazgo en este momento, pero piensa que si puede convertirse en un líder.

Mauricio Pinilla tiene larga experiencia en la Selección Chilena. El ex centrodelantero estuvo nominado en diferentes etapas de la Roja y fue bicampeón de América. El hoy comentarista se refirió a uno de los jugadores más talentosos del país: Darío Osorio.

Pinigol mencionó la principal falencia que ve en el oriundo de Hijuelas. “No me quiero meter en temas que no corresponden, pero obviamente que tenemos la claridad que Darío Osorio ha mostrado carencias en su personalidad”, mencionó el exjugador del Atalanta en ESPN F360.

“Las ha mostrado en Universidad de Chile, en momentos claves, en momentos que ha tenido que tomar la bandera, en momentos que ha tenido que ser más regular”, agregó el exdelantero.

El ex Palermo valora el buen desempeño del jugador en el Midtjylland, pero por ahora considera que no tiene características de líder: “Ha logrado un buen rendimiento en su equipo, pero sí tiene carencias emocionales. No tiene rasgos de líder. Es un jugador que tiene una personalidad más cerrada”.

Darío Osorio fue titular en los partidos de la Selección Chilena ante Argentina y Bolivia. (Foto: Photosport)

Pinilla analiza que a Osorio no ha logrado tener un liderazgo en el campo de juego: “Es un jugador que le cuesta un poquito más el tema de la comunicación con el medio de prensa, le cuesta también en la cancha asumir este liderazgo”.

En ese sentido siente que es un aspecto a mejorar, ya que desde lo futbolístico tiene condiciones para volverse un líder: “Él tiene las condiciones futbolísticas las tiene para ser líder. Eso es lo que cuesta. Uno tiene que decir dios mío, mira la calidad que tiene, las condiciones que tiene, pero ¿Por qué le cuesta tanto? Porque tiene que explotar sus rasgos de personalidad”.