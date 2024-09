Arturo Vidal mostró su molestia con el periodismo deportivo. El King culpó a la prensa de cortar procesos que iban bien en la Selección Chilena. Esta postura del King no fue compartida por el periodista, Manuel de Tezanos.

Manoel a través de su canal Balong llamó a la autocrítica y mencionó al exfutbolista del Barcelona: “Un poco de autocrítica a los jugadores, a todos los jugadores, porque Vidal y su stream es fácil hablar, es fácil hablar también Vidal”.

También consignó que el King estuvo en las últimas dos Eliminatorias, donde Chile no logró el objetivo de instalarse en el Mundial: “Vidal participó en dos clasificatorias que quedamos fuera, siendo titular todos los partidos, metiendo autogoles”.

Las palabras del comunicador, encontraron respuesta en el bicampeón de América. Arturo Vidal lanzó insultos al profesional de las comunicaciones. “Qué está hablando de Tezanos, si ese cu… es más pavo que la chu…, no ha agarrado nunca una pelota. No lo pesquemos, quiere hablar de mí para hacerse conocido”, expresó en su canal de Kick.

“Me tiene a reclamar a mí. Díganle que dije yo que es el hue… más payaso que hay en Chile, que se da vuelta la chaqueta con dos pepinos”, agregó.

Además, emplazó al periodista a decirle las cosas personalmente: “Si quiere hablar de mí, que le doy mi número y me diga las cosas de una vez”

Arturo Vidal pide que si lo van criticar sea por su partido con Colo Colo ante River

También aseguró que no tiene la culpa de los fracasos de la Roja y quiere ser criticado por su performance ante River Plate: “Cómo que por culpa mía no fuimos a dos mundiales. Me tiene aburrido. Yo no puedo tirar los centros e ir a cabecear. Si me van a criticar, que sea el martes. Ahí todo lo que quieran”