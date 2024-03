Campeón del mundo con Argentina le hace un queque a Paulo Díaz: "Me encanta el chileno, no piensa en el VAR, es de los mejores"

En la antesala del compromiso de la selección chilena ante Francia en Marsella, sin lugar a dudas es necesario resaltar la figura de Paulo Díaz, quien cada día más se convierte en pieza angular de La Roja de Ricardo Gareca.

Y el nivel que muestra en todos los partidos con la camiseta de River Plate lo elevan a jugador destacado no solo del cuadro millonario, si no también del balompié trasandino.

Y eso lo ha llevado a ganarse el reconocimiento de importantes históricos de Argentina y su selección. El último fue el ex defensor Óscar Ruggeri, quien le tiró toda la pérgola al jugador nacional.

“Me encanta, el chileno me encanta. Es malo, es malo, se enoja, lo veo que putea a uno porque no le cerró por allá, no le fue para allá, putea a uno“, dijo el campeón del Mundo a La Página Millonaria.

Uno de los momentos más simpáticos, fue cuando Ruggeri señaló que el ex Palestino no tiene temor del Video Asistencia Referil. “Cuando va dividida va dividida, no piensa en el VAR. Va dividida, va dividida a la pelota, juega bien. Hace los cambios bien, cabecea bien”, afirmó.

Ruggeri: “Díaz es de los mejores de la Copa Libertadores”

Consultado respecto a su plusvalía en el concierto internacional, el ex defensor valoró que sea un jugador de selección y por cierto, de los mejores de la presente edición de la Copa Libertadores.

“Es de selección, estamos hablando de un tipo de selección, ideal para jugar Copa Libertadores y decime todos los centrales que hay en toda la Copa Libertadores, lo vas a poner entre los mejores, entre los dos o tres mejores”, manifestó.

¿El mejor del fútbol argentino? “Sí, es uno de los mejores”, concluyó así Óscar Ruggeri.

¿Cuáles son los números de Paulo Díaz en La Roja?

El central formado en Palestino ha disputado 45 partidos por la selección chilena de los cuales, en 35 ha sido titular y ha anotado un gol. Aquella conquista fue ante Paraguay en un amistoso de hace exactamente un año que se disputó en el Estadio Monumental.