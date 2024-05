No cayeron nada bien en Perú las declaraciones en relación a que "les tiritan las piernas cuando juegan con Chile"

Hace unas semanas el mundialista chileno Miguel Ángel Neira, pensando en el debut de la Copa América 2024, aseguró que el partido contra Perú no es un clásico porque los peruanos “ven la camiseta de Chile y tiritan”.

Estos dichos también fueron avalados por otro ex seleccionado, Jorge Aravena, causando molestia entre los peruanos. BOLAVIP conversa con Roberto Palacios, ex 10 del país del Rimac, el que intenta poner paños fríos, aunque le manda potentes mensajes al autor de los dichos iniciales.

“Ustedes como paisanos deberían hablar con él y hacerle ver que esos comentarios mucha gente los va a tomar a mal y se va a armar algo, un problema que no queremos, esto es deporte, yo trato de no hablar de más, nunca hablé de más”, afirma el Chorrillano.

Palacios además descarta rotundamente que su seleccionado haya arrugado alguna vez ante Chile.

“A mí nunca me pasó eso, es un clásico, ambos queríamos ganar, pero nada que ver lo que él dice, esto es un deporte, hay que ganar con buen fútbol, haciendo goles y que la gente se divierta, no busquemos hostilidad”, afirma.

Roberto Palacios le manda un recado a Miguel Ángel Neira

Agregando que “estos comentarios ayudan a que un descontrolado en un estadio va a agredir y eso no queremos, estos comentarios perjudican”.

Para el final, Roberto Chorrillano Palacios, le manda un mensaje a Miguel Ángel Neira. “Que piense antes de decir esas cosas, después nos vamos a lamentar, no quiero después que venga a Chile y que los traten mal, y cuando yo vaya allá no me gustaría que nos traten mal”, cerró.