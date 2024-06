El ex técnico de la Selección Chilena se la juega a fondo con quién debe ser el acompañante de Paulo Díaz en la defensa de La Roja.

El debut de La Roja en la Copa América de Estados Unidos 2024 está a poco más de 48 horas y la Selección Chilena buscará golpear de entrada en el Grupo A frente a Perú para llegar con algo más de tranquilidad al segundo compromiso frente a Argentina.

Una de las grandes dudas que tiene Ricardo Gareca en este momento es en la defensa, donde Guillermo Maripán y Paulo Díaz están recuperados de sus dolencias. Eso sí, la presencia del jugador del Mónaco no está tan asegurada como la del jugador de River Plate.

El Bichi quiere ver a Kuscevic en defensa. | Foto: Photosport

El debate de quién debe ser el acompañante de Paulo Díaz en la retaguardia se tomó el panel de Todos Somos Técnicos, donde Claudio Borghi no dudó ni medo segundo: “Kuscevic, a pesar de que no ha jugado minutos y se subió al último. Catalán también me sorprendió el otro día, está entre ellos dos”, dijo.

“Últimamente no veo la liga brasileña, pero en su estadía en Católica hacía todo bien. Le faltaba el pase entre líneas no más, pero es un jugado rápido, que pueda jugar por izquierda también”, complementó el ex DT de La Roja.

En el cierre, Borghi entrega las 3 variantes de acompañante de Paulo Díaz y las justifica: “Maripán hace bastante que no juega, pero no sé cómo estará futbolísticamente. Si es por lo reciente Catalán, si es por gusto, Kuscevic”, remató.

La Roja enfrentará este viernes 21 de junio a las 8 de la noche de Chile continental a Perú. Tras el partido ante los del Rímac, la Selección Chilena deberá pensar nada más ni nada menos que en Argentina.