Tan sólo la llegada de Valber Huerta ha hecho oficial la Universidad Católica de cara a la segunda parte del año, donde los Cruzados intentarán pelear por el título del Campeonato Nacional 2024.

Lo cierto es que el arribo del zaguero central proveniente del Toluca de México hizo ilusionar a los Cruzados, pero desde el elenco precordillerano también miran con mucha atención las posibles salidas.

Y es que un jugador de su plantilla podría no continuar en el segundo semestre. ¿De quién se trata? El delantero Clemente Montes, quien fuese uno de los revulsivos de Tiago Nunes.

CLEMENTE MONTES ESTARÍA A UN PASO DE PARTIR AL EXTRANJERO

Según informó TNT Sports a través de su sitio web, el atacante de 23 años estaría siendo seguido de cerca por un viejo conocido: Ariel Holan, actual entrenador del Barcelona de Guayaquil.

De hecho, el ya citado medio advierte que el futbolista que viene de disputar 17 partidos y convertir un tanto con la UC estaría sólo a la espera de recuperarse de una leve lesión, para así realizarse los exámenes de rigor que confirmen su fichaje.

Montes podría ser oficializado en los próximos días en Ecuador | FOTO: Raul Zamora/Photosport

Si bien todavía no hay más claridad sobre la situación y el cuadro universitario no se ha referido a este tema, Montes no vería con malos ojos una nueva posible partida al extranjero.

¿CUÁL FUE EL ÚLTIMO CLUB DE CLEMENTE MONTES EN EL EXTRANJERO?

En caso de que se pueda concretar una salida de Montes al fútbol ecuatoriano, sería su segunda experiencia en el extranjero, considerando que anteriormente estuvo en España en una de las filiales del Celta de Vigo.