La ‘generación dorada’ ya empieza a quemar sus últimos cartuchos en la selección chilena. En el partido de la Roja ante Ecuador, el último representante en cancha fue Alexis Sánchez. Lo que ya implica el cierre del proceso más exitoso que vivió el fútbol chileno.

En la lista de los grandes ausentes asoma Claudio Bravo que con Berizzo se perdió gran parte de las Eliminatorias. Por lo que ahora se especula con un posible retorno con un nuevo entrenador al mando de la Roja.

Sin embargo, un histórico del Real Betis asumió que el tiempo del portero ya pasó a nivel de selecciones para enfocarse en sus últimos años de carrera.

“¿Qué edad tiene? 40. Si esta jugando es porque algo bueno tiene. Por algo esta acá en el Real Betis. Yo jugué contra él. No es muy alto pero tiene mucha agilidad y por eso sigue jugando”, expresó Marcos Assunçao en conversación con Bolavip Chile.

El brasileño que es ídolo del cuadro español también entiende la postura del portero, quien aun tiene deseo por jugar por la selección. Pero a esta altura de su carrera decidió aconsejarlo para darle la opción a nuevos jugadores.

Claudio Bravo estaría viviendo sus últimos años como futbolista profesional.

“Lamentablemente llega un punto en que ya no se puede. Nosotros que vivimos en Sudamerica cansa mucho los viajes. Llega una edad en que no se puede hacer como con los jóvenes. A mí también me pasó y uno debe descansar y estar más con la familia. Bravo ya no tiene más edad para la selección pero sigue siendo un excelente portero”, aseguró Assunçao dejando en claro que todavía puede seguir atajando en el alto nivel de Europa.

¿Dónde jugará Claudio Bravo el 2024?

El portero nacional tiene contrato hasta el 30 de junio del 2024. Según medios españoles ya se busca reemplazante en el Real Betis.

Ahora la incertidumbre es dónde va a seguir su carrera. De momento se habla que continuará en el viejo continente. Aunque el retorno a Colo Colo siempre asoma en cada mercado de pases.

También no se descarta que se sume al cuerpo técnico de Manuel Pellegrini como también se rumoreó con una posible llegada a a trabajar junto con Pep Guardiola en el Manchester City.