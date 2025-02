Colo Colo no ha tenido un buen inicio oficial de la temporada 2025 del centenario, donde acumula un empate ante Deportes Limache y una caída ante Santiago Wanderers por la edición 2025 de la Copa Chile.

El equipo dirigido por Jorge Almirón no se ha visto bien dentro de la cancha y, si bien algunos refuerzos como Claudio Aquino, Salomón Rodríguez y Sebastián Vegas han mostrado cosas, no ha sido suficiente.

Es precisamente el ex jugador del Monterrey el que tiene vuelto loco a Juvenal Olmos, quien en Todos Somos Técnicos de TNT Sports pidió sin asco que el defensor central de los albos sea considerado para la doble fecha de Clasificatorias de marzo.

Olmos pide a Sebastián Vegas en La Roja. | Foto: Photosport

“La entrada en Colo Colo la hizo como si hubiera jugado hace años en el equipo. Metiendo pases, haciendo un gol, cabezazos en el área contrario, sale jugando bien de fondo…”, dijo alabando el juego de Sebastián Vegas.

Posterior a eso, el ex entrenador de la Selección Chilena no tiene ningún tipo de dudas sobre si Vegas debe o no ser llamado a La Roja para enfrentar a Paraguay y Ecuador en marzo: “Yo creo que se ganó una nominación”, sumó.

Cabe recordar que Sebastián Vegas arrancó como suplente ante Limache y luego fue titular frente a Santiago Wanderers. Ahora, se espera que sea de la partida ante Unión San Felipe y sume rodaje pensando en un posible llamado de Ricardo Gareca.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Chilena?

La Selección Chilena volverá a ver acción en el mes de marzo, donde el 20 de dicho mes debe enfrentar a Paraguay en Asunción y el 25 recibir la dura visita de Ecuador en el Estadio Nacional.