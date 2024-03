Esta tarde, Ricardo Gareca tendrá su debut absoluto al mando de la Selección Chilena, cuando el combinado nacional tenga que hacerle frente a la selección de Albania en un partido que se va a disputar en la ciudad de Parma, Italia.

El compromiso, de carácter amistoso en la fecha FIFA de marzo, tendrá seguramente a Alexis Sánchez como titular y una de las grandes sorpresas sería Claudio Bravo en el arco, sobre quien Gareca dijo que quiere darle los minutos que en el Real Betis no está viendo.

La inclusión de ambos históricos de La Roja supone la gran interrogante sobre la capitanía y todo indica que será el jugador del Inter de Milán quien porte la jineta de capitán esta tarde frente a los albaneses.

Cóndor Rojas no le da importancia a la jineta. | Foto: Photosport

Cóndor Rojas, histórico portero de la Selección Chilena, reaccionó a la capitanía de Sánchez en desmedro de Claudio Bravo: “A quien tiene que gustarle esa noticia es al técnico, él es responsable de darle la jineta a quien sea de su confianza”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

En esa línea, el ex portero de Colo Colo y La Roja asegura que, hoy por hoy, “La jineta no influye mucho dentro del equipo, lo que influye es ser un líder positivo. Hoy sirve para tirar el cara y sello no más”, aportó.

Independiente de quién porte la jineta de capitán esta tarde en Parma, lo cierto es que Ricardo Gareca pone sus esperanzas en los estandartes de la Generación Dorada para que Chile tenga el repunte que lleva años esperando.

Día y hora para los duelos de La Roja

A las 4:45 de este viernes 22 de marzo, Ricardo Gareca debutará con La Roja enfrentando a Albania. El 26 del presente mes, en Marsella, el ‘Tigre’ y sus dirigidos tendrán que enfrentar nada más ni nada menos que a Francia, el último subcampeón del Mundo.