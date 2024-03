La Selección Chilena sin duda que dejó gratas sensaciones tras lo que fue su triunfo ante la Selección de Albania por 3-0, en la que uno de los grandes puntales de aquella victoria fue el defensor Paulo Díaz, quien tuvo un sólido duelo en la defensa, siendo el caudillo de la zaga.

Tras esto, el ex defensor nacional, Waldo Ponce tomó la palabra en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro y habló de la gran importancia que significa tener un defensor de la talla de Díaz dentro de la Selección Chilena.

“Yo siempre le he dado vuelta para lo que significa para mí Paulo Díaz en la Selección, por toda su calidad, por todo lo que expresa en su club, que no es fácil, siempre lo he dicho, es figura y lo quiere la gente, para un chileno eso es muy difícil y él lo hace”, comenzó indicando Ponce.

Siguiendo en esto, el ‘Waldini’ manifestó la gran propuesta que haría con Paulo Díaz dentro de ‘La Roja’, en la que siente que tiene todas las condiciones para poder consolidarse como el nuevo gran líder de la zona defensiva de Chile.

Paulo Díaz tuvo un gran partido en La Roja | Foto: Photosport

“Yo me he planteado en qué le diría a Paulo Díaz si lo tuviera con él de frente, con su papá converso y eso. Me planteo la situación y yo queriendo mucho a Gary, porque Gary es mi amigo, yo conversó con él y muchos años juntos jugando en la Selección”, explicó en Radio Futuro.

Finalmente, Ponce indicó de una manera bastante amistosa, que en caso de poder tener cara a cara a Díaz, le diría que haga todo lo posible dentro de lo futbolístico para tomar la posta de Gary Medel en la defensa y que él, comience a ser el gran líder de la zaga chilena.

“¿Qué le diría a Paulo Díaz si lo tuviera enfrente? una de las cosas que le diría ‘¿cuándo vamos a jubilar a este viejito de Gary?’, en el buen sentido, no porque Gary se vaya para la casa, Gary también muestra un nivel, juega en Brasil y es competitivo todavía, pero es para que asuma esa responsabilidad Paulo Díaz, que de repente esa responsabilidad, a mí me pasaba que cuándo uno no está cómodo en una parte, no los asume”, cerró.