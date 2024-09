Histórico del fútbol chileno aplaude a Ricardo Gareca por no enganchar en pelea con Arturo Vidal: "Muy inteligente"

En menos de 12 horas, la Selección Chilena estará jugando en el Estadio Nacional ante Bolivia en un compromiso clave para las aspiraciones de La Roja de poder llegar al próximo Mundial de Norteamérica 2026.

En la previa del compromiso, Ricardo Gareca fue mezquino con las respuestas en torno al equipo que va a parar hoy día, situación que fue avalada por Jaime ‘Pillo’ Vera, ex seleccionado e histórico del fútbol chileno: “No sé si dudas, Gareca no quiere entregar información para que Bolivia no sepa cómo se va parar Chile en la cancha”, dijo en conversación con Bolavip Chile.

Ricardo Gareca no quiso enganchar en pelea con Arturo Vidal. | Foto: Photosport

“Está bien, nosotros los técnicos tenemos que ser herméticos para algunas cosas y no dar pistas. Hay informaciones cruzadas y entre menos tengan ellos, mejor para Chile”, complementó el otrora jugador de Colo Colo.

Otra de las situaciones que marcó la previa del compromiso fueron las duras palabras que Arturo Vidal emitió hacia el entrenador, quien no quiso enganchar y solo mostró respeto por los dichos del King.

“Muy inteligente para declarar. Lo que dijo Vidal tampoco es que sea una ofensa. Todos hacemos esos comentarios, solo que acá se resaltó porque fue Arturo el que lo dijo”, fue la conclusión del ex jugador sobre el tema que sacó más de alguna roncha durante la semana.

Así marcha La Roja en la tabla

Chile se ubica, de momento, en el penúltimo lugar de las Clasificatorias hacia el próximo Mundial de Norteamérica 2026 con 5 puntos, superando al débil Perú que es colista absoluto con 3 unidades.