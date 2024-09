Tan sólo horas quedan para que la Selección Chilena salte al terreno de juego del Estadio Nacional para medirse ante la Selección de Bolivia, partido válido por la fecha 8 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Pese a que falta poco para que ruede el balón en el Coloso de Ñuñoa, una de la de las grandes interrogantes es si el técnico Ricardo Gareca se la jugará por mantener a Gabriel Arias o finalmente irá desde el arranque Brayan Cortés.

Recordar que el cuidatubos de Racing Club de Avellaneda recibió múltiples críticas tras su rendimiento en la dura caída ante Argentina, por lo que el nombre del portero de Colo Colo comienza a tomar fuerza.

Gonzalo Jara sobre la lucha entre Gabriel Arias y Brayan Cortés en La Roja

Si hay una voz autorizada para hablar del Equipo de Todos es Gonzalo Jara, bicampeón de América con La Roja, que en el programa Pelota Parada de TNT Sports dio su punto de vista sobre este lindo debate.

“Ricardo Gareca ha optado por Gabriel Arias por el rendimiento en su club. Ahora, yo creo que sacarlo es lapidarlo futbolísticamente porque es un arquero que él mismo le dio la confianza manteniéndolo de titular”, advirtió el ex zaguero central.

Sigue la duda por el titular en el arco de La Roja | FOTO: Victor Posadas/Mexsport/Photosport

“Por características, yo creo que Brayan Cortés se puede adaptar mucho más rápido a lo que Chile va a necesitar por su juego por los pies”, agregó.

Incluso, Jara resaltó que “yo no sé si Chile necesita un arquero con los juegos con los pies porque no sale jugando y no tiene su inicio desde abajo. No debería cambiar”.

Chile necesita imperiosamente sumar ante Bolivia

La Roja recibirá a Bolivia este martes a las 18:00 en el Estadio Nacional por la octava fecha de las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026.