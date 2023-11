Matías Zaldivia tuvo la responsabilidad de ser titular en la Selección Chilena que consiguió la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. El zaguero central de la Universidad de Chile fue uno de los tres jugadores libres de edad que acompañaron una nómina con futbolistas Sub 23.

Horacio Rivas siente que el defensor merece estar en la Roja para las Eliminatorias. “Por su puesto. Hay que ponerse en el contexto que estamos, hay una situación de falta de jugadores, de necesidad de jugadores y que un jugador que ha mostrado y ha tenido rendimiento…”, señala en conversación con Bolavip Chile.

Carepato muestra su inquietud no por el jugador en sí, si no más bien por la ausencia de futbolistas más jóvenes en el puesto. “Es curioso, cuando digo curioso es por la edad que tiene Matías Zaldivia y resulta que lo están llamando hoy día a la Selección. Claro, pasó un tiempo que tenía que pasar en Chile, se hizo chileno, hoy lo puedes ocupar y es una realidad”.

“Pero eso demuestra también la falta de responsablidad a la hora de que sigan apareciendo jugadores, sobre todo jugadores jóvenes, que tienes que recurrir al jugador más importante y que hoy tiene mejor rendimiento. Eso es una realidad”, analizó.

Matías Zaldivia cumplió un rol importante en La Roja en los Juegos Panamericanos (Foto de Carlos Succo/Santiago 2023 via Photosport)

Rivas complementa su análisis dejando claro que no hay muchos jugadores jóvenes que pudieran demostrar lo del formado en Chacarita en la temporada. “Habría que buscar el fondo de la situación que no es buena, el hecho que un jugador tan grande tenga que ser llamado llamado a esta altura a la selección. El fondo del problema es que no aparezcan jugadores con esa posibilidad de demostrar lo que ha mostrado (Matías) Zaldivia, sobre todo esta temporada”.

¿Cuándo juega la Selección Chilena?

La Roja recibirá a Paraguay el jueves 16/11 a las 21:00 en el Monumental y visitará a Ecuador el martes 21/11 a las 20:30 en el Rodrigo Paz Delgado, en compromisos correspondientes a la quinta y sexta fecha de las Eliminatorias respectivamente.

El próximo desafío de Matías Zaldivia

El jugador que logró la medalla de plata con Chile, llegará con ritmo de competencia a la Universidad de Chile. La Universidad de Chile jugará ante Everton su encuentro pendiente este lunes 6 de noviembre a las 18:00 en Santa Laura por la fecha 26 del Campeonato Nacional 2023.