Ibai Llanos puso el grito en el cielo por la polémica entrada de Rodrigo de Paul a Gabriel Suazo. El streamer español reaccionó en una transmisión en directo a las polémicas de compromiso entre La Roja y Argentina por la Copa América.

Sin duda, la jugada que más le impactó fue la del volante argentino al lateral izquierdo chileno. Hizo un análisis con dos tomas: la frontal le pareció compleja de analizar si ameritaba tarjeta roja.

“Mira, aquí toca pelota… la verdad que le entrada es criminal. Sí es verdad que toca balón y aquí apoya, eh. El tema es que después de despejar el balón, ¿qué hace con este pie? El pisotón es una puta locura”, comenzó señalando.

“En el chat hay gente diciendo balón claro. Sí, balón claro antes. Tocar el balón no exime de roja. Tocó el balón y luego te pegó un puñetazo, ¿eso es amarilla?”, discutió el español radicado en Andorra.

“Esto aquí qué haces, es cierto… la pregunta es: ¿qué haces con este pie? Pero mira dónde pisa. Me parece complicada”, concluyó.

Esta fue la primera toma que analizó Ibai.

La determinación de Ibai

Tras ello, Ibai visualizó otra repetición, pero esta vez era desde un ángulo contrario. Tras observarla una y otra vez, no se inclinó por una decisión arbitral, pero no lo pudo negar: si no fuera fútbol hablaríamos de un criminal.

“Viendo toda la jugada, él despeja la pelota y es verdad que necesita apoyar el pie en un sitio. Fijaos que se dobla hasta el pie, ni siquiera pisa en firme, pero ves esta imagen es brutal. Ves esto y dices: ‘esto es cárcel'”, lanzó.

Este fue el segundo ángulo que el streamer español Ibai analizó.

“Ojo, este plano es más duro, tío. Acá va con la planta por delante… ¿pero qué haces? Uf, Esta imagen deja peor a De Paul. Aquí, me parece más roja que la de antes. No sé qué decir. Hostia, es jodido”, cerró.

¿Cuándo juega La Roja?

El siguiente partido de La Roja será contra Canadá por la Copa América 2024. Se jugará el sábado 29 de junio, desde las 20:00 horas, en el Exploria Stadium.