Jorge Pellicer marca de entrada la gran diferencia entre Eduardo Berizzo y Ricardo Gareca en La Roja: "No se las pudo sacar nunca"

Ricardo Gareca se calzó el buzo de la Selección Chilena y sin muchos entrenamientos, logró darle un funcionamiento diferente al equipo para capitalizar su primera victoria tras un contundente 3-0 ante la selección de Albania.

Lo hecho por La Roja en tierras europeas ha sido largamente aplaudido, donde los hinchas se ilusionan con poder volver a tener una selección competitiva que luche para ingresar al Mundial de Norteamérica en 2026.

El Tigre debutó con triunfo ante Albania con La Roja. | Foto: Photosport

Ya pensando en lo que será el partido del martes ante Francia, el cual supone un desafío mayor al tratarse del último finalista de la Copa del Mundo, Jorge Pellicer diagrama lo que podría suceder en la ciudad de Marsella el martes.

En De Fútbol Se Habla Así señaló lo que se viene y marcó la principal diferencia entre Eduardo Berizzo y el ‘Tigre’ Gareca’: “Yo creo que Gareca como viejo zorro que es, va a repetir. Va a intentar hacer algo con Francia, no se está generando el factor Berizzo que empezó con derrotas y no se las pudo sacar nunca, no pudo ganar jamás”, dijo.

En esa línea, el ex DT de Huachipato y Audax Italiano, entre otros equipos, complementa diciendo que “Gareca ya enfrentó el triunfo inmediatamente y fue suficiente. Puede intentar repetir y mecanizar algo que resultó bastante bien”, aportó en el cierre.

La Roja se mide con la temible Francia

La Selección Chilena enfrentará a su similar de Francia este martes 26 de marzo a las 5 de la tarde de Chile continental en la ciudad de Marsella, compromiso válido por la fecha FIFA de amistosos de marzo.