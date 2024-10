Ronnie Fernández tiene una espinita clavada. Luego de salir desde Universidad de Chile, el delantero pasó por Bolívar y actualmente está en Malasia, exótico destino en el que terminó convirtiendo goles.

Durante estos días, goza de estabilidad en el Selangor, pero aún algo ronda por su mente: la Selección Chilena. Y es que durante su último paso por el fútbol altiplánico, no recibió llamados desde el combinado nacional.

En conversación con AS, explicó su desazón: “El 2023 fue mi mejor año en cuanto a goles y con Bolívar tuvimos una muy buena participación en Copa Libertadores, llegando a cuartos de final, donde fui protagonista”.

En dicha línea, agregó que “por ahí esperaba un llamado a la Selección, pensando en el presente que vivía”. ¿Le afectó? “No se dio, pero sin duda que eso no me hizo bajar los brazos. Me hace mantenerme cada vez mejor”, detalló el atacante.

Y es que cree que todo suma como experiencia. A sus 33 años, se tiene en condiciones para conseguir progresando y convertirse en una opción, por qué no, para representar al país.

“Un delantero, sobre todo en la posición de ‘9′, se va haciendo con el tiempo y he aprendido bastante a controlar la posición y los goles, que sin duda van ayudando mucho”, lanzó Ronnie.

Ronnie Fernández esperó una oportunidad en la Selección Chilena mientras estaba en Bolívar.

El curioso destino de Ronnie Fernández

Luego de abandonar Bolívar, el puntarenense pasó al Selangar de Malasia. Acumula 10 dianas en 18 encuentros, en el club que marcha en la segunda posición de la Superliga. ¿Cómo es vivir allá?

“Nosotros estamos en Kuala Lumpur, una capital muy internacional y muy preparada para el extranjero que está abierto al mundo. Malasia es un país, en su mayoría, que sigue las tradiciones musulmanas”, explicó.

“Una cultura que nosotros ya conocíamos bastante por haber estado en Arabia Saudita y que nos acomoda”, concluyó.