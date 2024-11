La selección chilena está ad portas de jugar partidos claves para ilusionarse o decir adiós a la posibilidad de llegar a la Copa del Mundo 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

BOLAVIP conversa con Marco Antonio Figueroa, el que está conforme con el llamado de Ricardo Gareca a Arturo Vidal, pero según él, faltaron dos campeones de América.

“Tenía que haber llamado a Charles Aránguiz, hay que llamar al que este en su mejor momento, se juega la posibilidad de ir a un Mundial, no vale eso de renovar, esto es partido a partido, después del Mundial puedes planificar”, asegura.

En esa misma línea el Fantasma pide a otro campeón de América (2016). “Hay que llevar a los mejores no importando la edad, hay que llamar a los mejores del momento y en lo personal no creo que están los mejores, a mi también me gustaría Edson Puch, es un jugador que podría ayudar a la selección”, indica.

El actual entrenador de Nicaragua entiende que “si Gareca no gana, es responsabilidad de él, no es responsabilidad de los más jóvenes o de los más viejos, por eso debe llamar a los mejores, tiene que ser más inteligente y decir proceso más adelante, ahora debo ganar puntos”.

Marco Antonio Figueroa contento por Arturo Vidal, pero exige dos experimentados más.

Marco Antonio Figueroa y la vuelta de Arturo Vidal

“Arturo ha demostrado que está en un nivel competitivo para seguir ayudando a los jóvenes en la selección y por eso reitero lo de Puch, él es más jugador que todos los que tiene jugando por fuera”, concluye.

En esa línea argumental el Fantasma es de la idea de que “Chile debería estar más arriba porque hay buenos jugadores y no sacamos nada con ganar este partido si el siguiente lo pierden, porque viene siendo lo mismo, ojalá que los muchachos puedan tener en Arturo Vidal un referente que pueda marcar un ritmo de juego”.

¿Perú vs Chile es decisivo?

“Decisivo no creo, entiendo que es un partido vital en cuánto a confianza y a seguir con el proyecto intacto, porque Chile dejó de competir hace rato, veo una selección con muy poco poder ofensivo”, cerró.