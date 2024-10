Por la penúltima fecha del Campeonato Nacional de Primera División, Colo Colo tendrá que recibir a Deportes Iquique en el Estadio Monumental, en un duelo que le podría dar la corona a los albos.

Por contraparte, los Dragones Celestes sueñan con llegar a Copa Libertadores. Sin embargo, se ha instalado un pregón y es que los nortinos, juegan de manera distinta, cuando lo hacen en el Tierra de Campeones a como lo realizan cuando salen de su zona.

BOLAVIP CHILE conversó con el ex jugador José Cantillana, quien conoce de cerca la interna iquiqueña y sostuvo que no es que el equipo de Miguel Ramírez juegue mal de visitante, si no que hay momentos de bajo fútbol. “Yo creo que Iquique, si bien no ha tenido malos partidos como visita en total, ha tenido momentos de bajo nivel y que de local no los tiene. Han tenido pasajes del juego que no han sido buenos”, apuntó Cantillana.

En ese sentido, rememoró dos duelos que fueron ante Palestino y Ñublense, donde los de Tarapacá no supieron resolver. “Raros partidos ante Palestino, con Ñublense igual. Malísimos pasajes en esos duelos”, apuntó.

Cantillana y su visión de Iquique en el cierre del torneo (Photosport)

Cantillana sobre el factor Puch y el sueño de la Libertadores

El ex entrenador del cuadro iquiqueño, también dio cuenta que el aporte de Edson Puch en una instancia como esta, es fundamental. “Les ayuda teniendo a Puch, aunque también han perdido con él en cancha. Pero creo que en eta instancia, cuando se necesitan jugadores con jerarquía, ese plus se lo da Edson”, dijo el ex futbolista.

Por cierto, lo que se juega el rival es súper importante y es algo que el equipo del Cheíto debe jugar con eso. “Iquique tiene que jugar con la presión que tiene Colo Colo. Iquique siempre ha jugado bien contra los grandes, ni hablar del partido que le hizo a la U. No van a mostrar esos ripios que le vimos en partidos como visitante”, resaltó.

Puch, el jugador clave de Iquique (Photosport)

Finalmente, comentó que el Dragón Celeste tiene un sueño importante y no lo puede dejar pasar. “Iquique quiere Copa Libertadores y la está luchando. Son factores importantes a considerar y tienen una filosofía importante. Será un partido atractivo”, cerró Cantillana.