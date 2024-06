Chile está a pocos días de embarcarse hacia Estados Unidos para disputar la Copa América 2024, en donde tendrá un difícil Grupo A enfrentando a Argentina, Perú y Canadá donde espera al menos acceder a los cuartos de final del torneo continental.

Ricardo Gareca ya trabaja a full con sus jugadores en Juan Pinto Durán con la intención de mostrar la mejor cara con La Roja y, en esa línea, varios jugadores buscarán mostrar todo su potencial para quedar como ‘fijos’ para el Tigre.

Coke Contreras se muere por ver a Darío Osorio brillar. | Foto: Photosport

Jorge ‘Coke’ Contreras, subcampeón de América con La Roja, dialogó con El Mercurio y mencionó a los dos jugadores que se muere por ver: “Veo que hay nombres que se repiten en los últimos años, pero no he visto una evolución destacada; a mí me ilusionan os más jóvenes como Marcelino (Núñez), Osorio (Darío), el mismo Alexander Aravena, porque otros más grandes no terminan de consolidarse”, dijo.

“Por ejemplo, Diego Valdés empezó a aparecer ya con Rueda, pero en la selección no termina por determinar si su función es de elaborar o finalizar; Pulgar tiene un nivel normal, no gravita al nivel de Charles Aránguiz”, complementó.

En el cierre, apunta también a Paulo Díaz, quien recurrentemente es criticado por no mostrar el mismo nivel en La Roja que en River Plate: “A Paulo Díaz se le considera un crack en Argentina, pero aquí no termina de tomar un rol de indiscutido”, remató.

Chile vs. Paraguay, día y hora

La Roja disputará un último compromiso amistoso antes de partir a Estados Unidos este martes 11 de junio cuando, a partir de las 8 de la noche, enfrente a Paraguay en el Estadio Nacional.