El mundialista de España 1982 confiesa que hay dos futbolistas que no son de su agrado en el once que prepara Ricardo Gareca.

La Selección Chilena trabaja en los últimos detalles para el partido ante Argentina en Buenos Aires que se jugará este jueves a las 20:00. Ricardo Gareca ya prepara el once para medirse ante la albiceleste por las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026.

Gabriel Arias; Mauricio Isla, Matías Catalán, Paulo Díaz, Thomas Galdames; Rodrigo Echeverría, Marcelino Núñez, Felipe Loyola Víctor Dávila, Darío Osorio; Eduardo Vargas es la formación que alista el Tigre.

Miguel Ángel Neira revela que no le agrada mucho el once que trabaja el estratega: “No, para nada”, señaló en diálogo con BOLAVIP.

El mundialista de España 1982 le hace la cruz a dos futbolistas que asoman como estelares: “No me gusta ni Osorio, ni me gusta Dávila. Ese equipo no sé si es defensivo u ofensivo, le falta gente más de peso”.

Miguel Ángel Neira revela que no le gustan Darío Osorio y Víctor Dávila. (Foto: Photosport)

Miguel Ángel Neira valora la nominación de Gonzalo Tapia y respalda a Carlos Palacios

El destacado exfutbolista se refiere a los nominados de emergencia de Ricardo Gareca: “Gonzalo Tapia me parece bien, porque es delantero, pero (Esteban) Pavez me parece extraño. Juegan casi todos igual, son todos más volantes de contención, tenía que haber llamado un volante cómo juega (Diego) Valdés”.

También respaldó la titularidad de Carlos Palacios: “Ha andado muy bien en Colo Colo, bien en la Copa. Creo que se merece la oportunidad”.