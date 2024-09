Un jugador del Cacique que no estará en la Selección Chilena en la fecha doble de septiembre se enfoca en mejorar y tener un buen nivel que le permita ser convocado. También manifestó su deseo por extender su contrato con el cuadro Albo.

La Selección Chilena no tendrá a su lateral izquierdo titular para el partido ante Argentina. Gabriel Suazo está suspendido y el titular será Thomas Galdames. Por su parte, en el banco de suplentes estará Eugenio Mena.

Para muchos Erick Wiemberg debió estar en la nómina. El futbolista de 31 años tuvo una buena llave de octavos de final frente a Junior de Barranquilla y mostró un alto nivel. El jugador se enfoca en seguir mejorando y sabe que al estar en un buen momento se le puede abrir la puerta de la Roja.

“Creo que el nivel siempre se puede ir subiendo, esa es la meta de cada jugador. Si uno piensa que ya llegó a un tope, creo que es un pensamiento equivocado. Obviamente estoy cómodo acá, quiero seguir jugando, seguir estando. Creo que trabajar bien y demostrar un nivel alto también puede abrir una posibilidad en la Selección”.

También se refirió a sus principales características y a lo que ha corregido: “El juego asociado es una buena virtud, el atacar, últimamente me estaba costado el tema defensivo, lo he ido solucionando. Entrenando en todos los ámbitos para poder ir mejorando y ser más completo”.

Erick Wiemberg asegura que corrigió el tema defensivo. (Foto: Photosport)

Erick Wiemberg quiere seguir en Colo Colo

El lateral izquierdo mostró su deseo de continuar en el equipo Albo: “He manifestado que me encuentro muy cómodo acá. Me encanta el ambiente que hay de querer seguir ganando cosas, lo que te pide la institución de ganar y ganar me encanta eso”

“He manifestado las ganas de quedarme y ya depende no sólo de mí”, expresó el jugador. Wiemberg finaliza su vínculo con el Popular a fines del presente 2024, por lo que es uno de los futbolistas que debe renovar su vínculo.