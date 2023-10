Pato Yáñez pide bajar las revoluciones por la Roja sub 23 en los Panamericanos y lanza: "No sería un fracaso si..."

La Selección Chilena sub 23 en esta jornada cerrará su participación dentro del grupo A en los Juegos Panamericanos, pensando ya en lo que será la recta final de esta competición, a la cuál ya está clasificada y luchará con todo para poder entregarle una nueva medalla de oro a Chile.

Sobre los próximos desafíos de ‘La Roja’, un histórico nacional como lo es Patricio Yáñez tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN para dejar su palpito por Chile en la fase final de los Panamericanos, en la que indica que no sería un fracaso el no obtener la presea dorada.

“No sería un fracaso si no ganamos el oro, porque está Brasil al otro lado, Brasil es una potencia independiente de que no venga con sus mejores jugadores”, comenzó declarando Yáñez.

Siguiendo con su explicación, el ‘Pato’ confiesa que si bien no vinieron los mejores jugadores del ‘Scratch’ para esta sub 23, los jugadores de líneas menores en Brasil siguen siendo superiores que los de primera línea en Chile.

La Roja venció por la mínima a Uruguay en la segunda echa | Foto: Twitter

“El tercer o cuarto jugador de Brasil puede ser muy superior al primer jugador que puede tener La Roja”, profundizó.

Finalmente, Yáñez manifiesta que la diferencia de competitividad entre ambos países es distinta por sus tipos de jugadores, en la que en Sudamérica siempre los brasileños serán un escollo difícil de superar en cualquier categoría.

“El nivel, el piso, el desde es muy superior el del fútbol brasileño con el fútbol chileno. Brasil es complejo siempre. Un jugador de esa edad en Brasil, no juega porque tiene jugadores mejores nada más”, cerró.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Chilena sub 23 en los Juegos Panamericanos?

La Selección Chilena sub 23 cerrará su participación en la fase grupal de los Juegos Panamericanos 2023 en esta jornada de domingo 29 de octubre, en la que en el Estadio Sausalito deberá enfrentarse a República Dominicana a partir de las 18:00 horas.