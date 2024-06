Esta noche, Argentina y la Selección Chilena volverán a verse las caras. Esta vez, en la Copa América 2024, donde la albiceleste llega como la gran favorita a quedarse con la copa.

El cuadro dirigido por Lionel Scaloni viene con el gran cartel de campeón de América y también del mundo, títulos obtenidos en 2021 y 2022 de forma respectiva.

Pese al presente de Argentina, el reconocido periodista trasandino, Walter Safarian, no ve un amplio favoritismo a los de Scaloni e incluso, le pone sus fichas a La Roja.

En conversación con BOLAVIP, Safarian partió diciendo: “A mí cuando me hablan de favoritos, ya no hay tanto favoritismo, quizás porque Argentina es campeona del mundo y de américa, pero para mí no hay favoritismo”.

En esa línea, sorprendió al destacar los logos de la Selección Chilena: “Vamos a jugar contra un bicampeón de América. No dejan de serlo. Tienen buenos jugadores, un entrenador nuevo que conoce a la perfección al fútbol argentino”.

Walter Safarian analiza el duelo entre la Selección Chilena y Argentina

“No voy a escapar al tema del 50-50, hay una pequeña ventaja para la Argentina, sí. Pero la Copa América ha demostrado que los partidos hay que jugarlos. Canadá no regaló nada”, agregó.

Tras ser consultado por la repercusión que pudieron causar en Argentina las ausencias de Vidal y Medel en La Roja, añadió: “No es que se habló mucho, pero cuando se dio a conocer la lista hicieron hincapié en que no estaban. En definitiva, Gareca sabe porqué no están y los jugadores saben porqué no están. Gareca habrá hablado con ellos…”.

Arturo Vidal y Gary Medel quedaron fuera de la Copa América 2024

Posteriormente, agregó: “Son bajas sensibles, sí. Ambos son referentes. Están en actividad, vigentes. Vidal viene de tener mucha competencia, clasificando con Colo Colo a octavos de Copa Libertadores, y Gary a partir de la salida de Ramón Díaz tuvo menos continuidad en Vasco”.

Al cierre, el comunicador destacó el cambio generacional que tuvo la Selección Chilena luego de ser bicampeón: “Chile ha ido cambiando nombres a partir de las dos consagraciones que tuvo en la Copa América”.