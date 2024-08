Rodrigo Echeverría ya vive el Chile vs Argentina: "Al único jugador que le pediría la camiseta es a Messi"

Luego de una pobre Copa América, la selección chilena se meterá de lleno en lo que son las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, donde la Roja se medirá ante Argentina en la capital trasandina y ante Bolivia en Santiago.

Pese al mal torneo realizado por el combinado nacional que dirige Ricardo Gareca, uno de los pocos jugadores destacados fue Rodrigo Echeverría, el que demostró el nivel alcanzado en Huracán y que ya palpita lo que será el duelo ante los trasandinos en Buenos Aires.

El volante le concedió una entrevista a TyC Sports donde reconoció que “al único jugador que le pediría la camiseta es a Messi. En la Copa América traté, pero la tenía comprometida. Todos sabemos lo que es Messi para Argentina y para el mundo. Esperemos conseguirla y poder enmarcarla”.

Echeverría además rememoró el duelo ante Argentina en New Yersey, donde pudo llenarse de gloria. “Sí, sí, tuve dos, si mal no recuerdo. Me la tuvo que atajar Dibu”, confesó. Agregando que “de todas formas lo jugamos de muy buena forma, creo que pudimos llevar la victoria nosotros, como ellos. A ellos les tocó hacer el gol al último minuto y pudieron conseguir el triunfo”.

El formado en Universidad de Chile fue muy autocrítico por el nivel de La Roja en el torneo que se desarrolló en Estados Unidos.

“No estamos pasando por un buen momento, creo que no hicimos una Copa América correcta, pero le estamos encontrando el camino, en los partidos de preparación que tuvimos hacia la Copa América fueron muy buenos, creando y concretando muchas ocasiones de gol”, aseguró.

Rodrigo Echeverría, el volante que ha ganado terreno en la selección chilena.

Pese a los malos resultados, el Eche ve con esperanza el futuro. “La verdad que vamos encontrando el ritmo, si se puede decir de una manera, como dejando de lado un poco lo que era la generación dorada que hubo en Chile, que nos enseñó y nos hizo esa mentalidad ganadora de poder enfrentar a cualquier selección de igual forma”, cerró.

¿Cuándo juegan Chile y Argentina?

Ambas selecciones se volverán a ver las caras en el Estadio Monumental de River Plate, el 5 de septiembre a las 20:00.