La Selección Chilena sigue con su preparación en Parma, Italia, para lo que será el partido ante la complicada Selección de Albania, encuentro que estará marcado por el debut del DT Ricardo Gareca en la banca de La Roja.

Lo cierto es que el Equipo de Todos comenzó hace algunos días los trabajos en cancha sin Gary Medel y Arturo Vidal, quienes no fueron nominados en esta oportunidad, pero con el regreso de Mauricio Isla, Eduardo Vargas y Claudio Bravo a las citaciones.

Recordar que el cotejo ante Las Aguilas se disputará este viernes 22 de marzo a las 16:45 horas de Chile, en el Estadio Ennio Tardini.

EL APASIONANTE VERSUS ENTRE ALEXIS SÁNCHEZ Y DARÍO OSORIO EN LA ROJA

En un registro del medio La Arenga del Abuelo, que fue publicado en su cuenta de Instagram, se puede ver al Alexis Sánchez y Darío Osorio enfrentándose post entrenamiento en un duelo de remates al arco.

El primero en anotar fue el ex Universidad de Chile. “Bien Darío. 1-0”, se escucha de fondo. Sin embargo, el Niño Maravilla puso rápidamente la paridad en el marcador. “Gol. 1-1. Se le va”, indicó el Inter de Milán.

Después de eso el ambos futbolistas fueron fallando sus respectivos disparos, mientras Sánchez gritaba al aire: “Me lo como, me lo como”.

Llegó el último remate y el bicampeón de América la clavó en un ángulo imposible, mientras que Osorio sintió la presión y erró su remate. “No me pueden ganar, no me pueden ganar”, fue una de las frases que lanzó Sánchez al ver el remate del ex U.

MIRA EL VIDEO DE SÁNCHEZ VERSUS OSORIO: