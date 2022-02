Alejandro Tabilo comentó lo que significa llegar a su primera final en el ATP: "Estoy feliz, no me esperaba llegar hasta acá"

El tenista nacional, Alejandro Tabilo (144°) dio la gran sorpresa en el ATP 250 de Córdoba, tras vencer al favorito de la competición, el argentino Diego Schwartzman (14°), consiguiendo así su primera final en el ATP.

El Flaco se mostró contento en la conferencia de prensa posterior al triunfo y en donde reflejó los sentimientos que ha vivido durante esta semana, la cual consideró que lo tomó por sorpresa.

“Estoy Feliz. No me esperaba llegar hasta acá. Siempre me tomo punto por punto. No tengo palabras” inició indicando el tenista nacional.

Tras aquello, Tabilo fue preguntado por el hostil ambiente en el cual se ha tenido que desenvolver al pasar el torneo, ya que se ha enfrentado solo a tenistas argentinos.

“El público ha sido muy duro conmigo. Me acuerdo de mi primera nominación en San Juan contra Argentina y viví eso pese a no jugar. Poder jugar acá y estar en una final es increíble”, comentó Tabilo.

Finalmente, la raqueta nacional comento como han sido sus partidos durante esta semana, en donde como principal virtud destacada fue su agresividad en sus partidos

“La mayoría de los partidos acá he empezado bien fuerte y agresivo. Eso me ha ayudado a soltar un poquito más y eso sirve para cerrar con jugadores así, que no van a dar ninguna pelota por perdida. Para mí mentalmente me da mucha confianza sacar adelante este partido”, Cerró el finalista del ATP de Córdoba.

Ahora Alejandro Tabilo se prepara para lo que será su histórica primera final en el ATP 250 de Córdoba, en donde se medirá ante el español Albert Ramos Viñolas (44°).