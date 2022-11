Una apasionante temporada de tenis llega a su final, claro que con un torneo que reúne a los mejores jugadores del año: el ATP Finals o Torneo de Maestros como se le conocía anteriormente. Rafael Nadal y Novak Djokovic, entre otros, disputan el último título del 2022.

¿Cuándo comienza el ATP Finals 2022?

El torneo tendrá su inicio el domingo 13 de noviembre en Turín, Italia.

¿Quiénes son los ocho clasificados?

Rafael Nadal (2°)

Daniil Medvedev (3°)

Casper Ruud (4°)

Stefanos Tsitsipas (5°)

Felix Auger-Aliassime (6°)

Novak Djokovic (7°)

Andrey Rublev (8°)

Taylor Fritz (9°)

Nadal puede ser el N°1

El ATP Finals promete ser un cierre de oro para un gran año de tenis. En el torneo se podrán ver a los mejores tenistas del 2022, menos a una inesperada baja: Carlos Alcaraz. El español es el N°1, pero sufrió problemas en la zona abdominal que lo obligan a bajarse del torneo que se diputará en Turín, Italia. Con esto, en el final de esta temporada podría haber un nuevo cambio en lo más alto del ranking.

Con la baja de Alcaraz, Rafael Nadal podría tomar de nuevo el cetro como N°1 del mundo. Para lograrlo, el rey de Roland Garros debe ganar el torneo o llegar a la final con un rendimiento de 3-0 en el Round Robin. El otro que tiene posibilidad de desbancar a Charly, es Stefanos Tsitsipas. El griego necesita ganar el ATP Finals de manera invicta para convertirse en el mejor del planeta.

Novak Djokovic no tuvo un gran 2022 debido a los problemas que le significó el no vacunarse contra el coronavirus, con lo cual no pudo disputar ni Australia Open ni tampoco el US Open, algo que le valió perder importantes puntos y no estar dentro de los ocho mejores del año. Sin embargo, por haber ganado Wimbledon y por mantenerse dentro de los 20 primeros del planeta, clasificó igual al ATP Finals.