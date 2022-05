Nicolás Jarry (138° ATP) buscará meterse en la tercera ronda de la Qualy de Roland Garros 2022. El tenista nacional superó sin mayores problemas en la primera ronda durante este martes ante el eslovaco Lukas Lacko (229° ATP).

La tercera raqueta chilena viene de jugar el Challenger de Aix-en-Provence, Francia. En dicho torneo tuvo una destacada actuación, pues llegó hasta las semifinales, instancia en la cayó ante el tenista local y preclasificado, Benjamín Bonzi, en un duelo bastante disputado. El triunfo del galo fue por 6-7, 7-6 y 7-6.

Tras aquello, el chileno jugaría el Challenger de Burdeos también en aquel país, pero decidió bajarse del certamen y donde enfrentaría al jugador francés Lucas Pouille en la primera ronda. Finalmente, su baja se debió al poco descanso entre Aix-en-Provence y Burdeos, lo que prefirió preparar la Qualy de Roland Garros.

Su rival en la segunda de la Qualy será el italiano Salvatore Caruso (207° ATP) quien viene de vencer a su compatriota Andrea Arnaboldi. En cuanto al historial entre Jarry y Caruso, se han medido en una sola oportunidad y fue en el año 2017 en el Challenger de Tempe, EEUU. Triunfo del tano por doble 7-6.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO por STREAMING a Nicolás Jarry vs Salvatore Caruso por la segunda ronda de la Qualy de Roland Garros 2022?

El partido lo puedes ver a través de la plataforma de STAR+ no antes de las 06:30 AM de Chile continental de este miércoles 18 de mayo en el tercer turno de la Cancha 13.

Previo al compromiso del chileno y el italiano, existen dos partidos de la Qualy femenina. A eso de las 04:00 AM de Chile se enfrentan Jaimee Fourlis vs Réka Luca Jani y tras aquel cotejo se miden Priscilla Hon y Anastasia Gasanova en segundo turno no antes de las 05:15 AM de nuestro país.