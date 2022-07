El serbio buscará su séptimo título sobre el pasto británico. Mientras que el australiano llega después de no haber podido jugar la semifinal

Novak Djokovic vs Nick Kyrgios | Horario, quién transmite y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE la final de Wimbledon 2022

Llega la definición de Wimbledon, tercer Grand Slam de tenis de la temporada, el cual se disputa sobre el prestigioso pasto del All England Club y el partido final será Novak Djokovic vs Nick Kyrgios. El serbio busca su título 21 de Grand Slam y el séptimo en Wimbledon, mientras que el australiano llegará con más descanso debido a que no jugó la semifinal.

Hace unos instantes Novak Djokovic, número tres del mundo y primer preclasificado del torneo, venció por 2-6, 6-3, 6-2 y 6-4 al local Cameron Norrie, número doce del mundo, quien llegaba a su primera semifinal en Wimbledon.

Este fue el único partido de semifinal debido a que la otra no se disputó. Nick Kyrgios, 40 del mundo, tenía que salir a la Cancha Central para enfrentarse a Rafael Nadal, pero el español anunció ayer que no podría disputar la semifinal debido a un desgarro abdominal de siete milímetros, lesión que ocurrió durante su partido de cuartos de final frente a Taylor Fritz.

El historial de enfrentamientos está dos a cero a favor de Nick Kyrgios, ambos enfrentamientos se dieron en el año 2017, en el ATP 500 de Acapulco y el Masters 1000 de Indian Wells.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Novak Djokovic vs Nick Kyrgios?

Novak Djokovic vs Nick Kyrgios se jugará este domingo 10 de julio de 2022 a las 09:00 horas de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Novak Djokovic vs Nick Kyrgios?

Wimbledon es transmitido por las señales de ESPN 2 y ESPN 3, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

ZAPPING: 91 (HD)

ESPN 3

VTR: 153 (SD) - 842 (HD)

DTV: 626 (SD) - 1626 (HD)

ENTEL: 216 (HD)

CLARO: 176 (SD) - 476 (HD)

GTD/TELSUR: 86 (SD) - 854 (HD)

MOVISTAR: 495 (SD) - 887 (HD)

TU VES: 108 (HD) - 512 (HD)

ZAPPING: 92 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Novak Djokovic vs Nick Kyrgios?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en STAR+.