Ya ha pasado casi una semana desde el bochornoso momento que vivió Christian Garín con el tenista belga Zizou Bergs. Esto, en plena definición de los qualifiers de Copa Davis en un momento crucial del partido.

“Gago” estaba 6-5 abajo cuando el tenista rival, corriendo hacia su banca, golpeó y botó al ex N°1 de Chile. Si bien la agresión pudo ser casual, lo cierto es que el exponente nacional quedó con un ojo inflamado que no le permitía estar al 100%. Sin embargo, el médico de la organización autorizó que el duelo se siguiera jugando pese a la insistencia del equipo chileno.

Esto generó la indignación de Garín, quien finalmente, apoyado por el cuerpo técnico encabezado por el histórico Nicolás Massú, decidió ponerle fin al partido entregándole así la serie a Bélgica.

Luego de este serio incidente, Christian Garín decidió contar toda la verdad en Pauta de Juego, Podcast de Radio Pauta conducido por “Coke” Hevia, donde reveló más detalles de la polémica que tiene envuelto al tenis chileno y ah repercutido en todo el mundo.

“El médico neutral vino, me preguntó si podía jugar. Le dije, ‘¿no me vas a examinar? ¿Me acaban de pegar en la cabeza y no me vas a examinar?‘ Veo que cuando le pegan a alguien en la cabeza lo ven con una linterna”, comenzó diciendo “Gago”.

El duro cuestionamiento de Christian Garín a la comisión médica de Copa Davis

Si bien el médico asistió a ver el estado de salud de Christian Garín, el tenista nacional recalca que no hubo una revisión exhaustiva de su estado: “Esto fue 5 minutos después de que me pegaron, jugando tenis… que te peguen un pelotazo puede ser… me pregunto qué hubiera pasado si él le pega al árbitro“.

Christian Garín no cesa en sus reclamos por el problema ocurrido en Copa Davis (Photo by Zhe Ji/Getty Images for ITF)

“Hay muchas cosas que no se entienden. El árbitro dé una conferencia de prensa y el médico neutral autorizó a que se juegue siendo que no me revisa, me vio 20 segundos y no me revisó, sólo preguntó si podía jugar“, agregó.

Finalmente, sobre su estado de salud tras el golpe, recalcó: “Después de un golpe así el ojo me temblaba. Tenía una marca roja, pero no podía jugar al 100%. Estaba haciendo un partidazo, estábamos jugando los dos a un gran nivel. Él es un buen jugador, pero se sobrerevolucionó y me pega en la cara. Esa es la verdad de la situación”.