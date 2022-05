Rafael Nadal (5° ATP) nuevamente comienza su camino hacia la conquista de Roland Garros, esta vez en la edición 2022. El español es uno de los favoritos para levantar un título que ya lo ha hecho en 13 veces anteriores, la última en el año 2020.

El manacorí viene de disputar el Masters 1000 de Roma, torneo en el que cayó en los Cuartos de Final ante el canadiense Denis Shapovalov. Sin embargo, el ex número uno del mundo dejó más de una preocupación tras la derrota, pues salió se notó algo disminuido físicamente y que le afectó en el desarrollo de dicho encuentro.

Ahora y ya recuperado, el hispano inicia la primera ronda del segundo Grand Slam del año y en la que tiene como rival al austrialiano Jordan Thompson, número 82 del ranking ATP y con el que tiene un solo enfrentamiento previo.

El europeo y el oceánico se vieron las caras en el Masters 1000 de París en el año 2022 y fue en Octavos de Final. Rafa se impuso por parciales de 6-1 y 7-6(3).

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO y ONLINE a Rafael Nadal vs Jordan Thompson por Roland Garros 2022?

El duelo entre el español y el australiano es este lunes 22 de mayo no antes de las 08:30 AM de Chile continental y a las 14:30 horas de París en el tercer turno de la Cancha Philippe Chatrier tras los dos compromiso previos por el cuadro femenino entre Iga Swiatek vs. (Q) Lesia Tsurenko y seguido por Barbora Krejcikova vs Diane Parry.

El partido de Nadal y Thompson puede variar de acuerdo a cómo se desarrollen estos ambos encuentros.

Lo puedes ver por TV a través de ESPN 2 y por Star+ vía ONLINE.