Nicolás Jarry vs. Tomás Martín Etcheverry: Cómo ver EN VIVO el partido por la primera ronda del M1000 de Montecarlo

Nicolás Jarry (21°) inicia la gira de arcilla europea en el Masters 1000 de Montecarlo. El chileno participó en el dobles junto a Lorenzo Sonego, cayendo en primera ronda ante Máximo González y Andrés Molteni por 6-4 y 6-3.

Sin embargo, el gran foco del número 1 de Chile está en el cuadro de singles. Allí tendrá un partido de gran exigencia en primera ronda, ya que se medirá ante el argentino, Tomás Martín Etcheverry (31°).

De hecho, la última vez que se enfrentaron fue en cuartos de final del ATP 250 de Buenos Aires. El trasandino se tuvo que retirar por lesión cuando el partido estaba igualado a un set por lado, 6-4 en favor de Etcheverry el primero y 7-5 el segundo para Jarry.

El tenista argentino inició de buena forma la gira de clay, pues llegó a semifinales del ATP 250 de Houston, cayendo por 7-6(4), 4-6 y 4-6 ante Ben Shelton (14°).

Por su parte, el chileno tras llegar a cuartos de final en el Masters 1000 de Miami, se centró en la preparación de Montecarlo.

El ganador del partido jugará ante Stefanos Tsitsipas en la segunda ronda del torneo monegasco.

Nicolás Jarry vuelve a la arcilla tras jugar la gira sudamericana en febrero. (Foto: Getty)

¿Cuándo juegan Nicolás Jarry vs. Tomás Martín Etcheverry por el Masters 1000 de Montecarlo 2024?

El partido de Jarry ante Etcheverry se jugará este martes 9 de abril cerca de las 8:00 AM en la cancha 2.

La acción comenzará a las 5:00 AM con el partido de Zhang Zhizhen vs. Marcos Giron y Roman Arneodo junto a Tristan-Samuel Weissborn vs. Ugo Humbert junto a Fabrice Martin en la modalidad de dobles.

Una vez finalizados aquellos dos encuentros, el chileno entrará a la cancha a buscar su paso a la segunda ronda del M1000 de Montecarlo.

¿Cómo ver EN VIVO el partido de Nicolás Jarry ante Tomás Martín Etcheverry?

El encuentro del chileno será transmitido a través de las plataformas Star+ y TennisTV.