La comediante Belén Mora despertó al Monstruo de la Quinta Vergara con una rutina que partió bien pero la hizo terminar tapada en pifias, en el marco del Festival de Viña 2023. Fue su relato sobre una ensalada el que la condenó sobre el escenario y en su desahogo post show, la comediante se dispuso a revelar la ensalada.

¿Cómo fue el desahogo de Belén Mora?

Si bien la rutina partió bien, Mora perdió el apoyo que había logrado en un primer lugar, proponiendo una historia sobre ganarse el puesto de la mamá más sobresaliente del curso. Ese fue el tramo fatal: un combinado de mucha información, palabras saliendo de su boca a toda velocidad y la falta de remates terminaron condenándola, y todo por un chiste con una ensalda.

"���������������� �������� ���������������� �������� ���� ���������� ���� ������������, ���������������� ���� �������� ������ ������������ �� ������������������... porque el proximo año te quito el trono leona conchetumadre", escribió al compartir una foto de la famosa ensalada, que de ensalada tenía poco, porque la preparación incluía carne y hasta papas duquesas.

Y la verdad es que la preparación no se veía para nada apetitosa:

Esta es la ensalada que condenó de Belén Mora en Viña.(Foto: Instagram)

Después vino su desahogo más sinceros, sin que nadie le preguntara o la presionara para dar explicaciones, Belenaza publicó un sincero mensaje en el que expuso: "Elegí la comedia como oficio. Me encanta esa adrenalina que se siente antes de subirse al escenario, eso de estar parada en una barra y hacer equilibrio, pero que siempre este el riesgo de que te caigas".

"Anoche pisé el escenario mas importante de Latinoamérica. Y lo disfrute desde el primer momento", aseguró.

Además, planteó que "me vuelvo a Santiago con el mas lindo de los recuerdos, con una gaviota que me gane después de 40 minutos de hacer reir a la quinta".

"DESPUES QUEDO LA CAGA ESO SI jajajajajjajajaj", admitió en un segundo tramo de su publicación. "Me pifearon con ganas, y me di el tiempo de escuchar esas pifias para que nunca se me olvide ese momento".

"Pero así es la comedia. Y puta que me gusta esta wea!", remató Mora, proyectando nueva rutina para marzo.