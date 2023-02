Polimá Westcoast llegará bien armado con música a Viña 2023, porque aparte de los hits que lo hicieron conocido ahora el artista urbano sigue lanzando canciones en la previa a pisar la Quinta Vergara y ya tiene un segundo sencillo con firma 2023.

¿Cuál es la nueva canción Polimá Westcoast?

Contigo La Paso Cabrón se llama la última carta de presentación del artista antes de su paso por el certamen de la ciudad jardín el jueves 23 de febrero, el que se transformará en su primer gran escenario que pisará este año, y el impulso definitivo a la internacionalización de su carrera.

Pero también cuenta con la particularidad de ser una producción dedicada a su actual novia, Mont Pantoja, con quien además grabó el video.

"Hice esta canción para ti porque te amo porque sacas lo mejor de mi, nuestro amor a distancia me ha enseñado mucho TÚ me has enseñado mucho , tienes tanta luz en tu corazón en tu alma y en cada parte de ti", indicó el cantante en una publicación de Instagram.

A eso añadió: "gracias a Diosito por haberme puesto en tu camino gracias por amarme así, gracias por cuidarme y por apoyarme en cada decisión tu amor es tan genuino y puro que me siento afortunado de tenerlo".

"Compuse para ti estas dulces melodías por que CONTIGO LA PASO CABRON cada segundo cada minuto cada día", remata Poli.

La canción viene a ser la sucesora de Tú Me Quieres? que lanzó a fines de enero, para inaugurar lo que serán sus trabajos de 2023.

La composición encuentra su puntapié inicial en una guitarra que se funde en el ritmo de línea melódica melosa y reposada.

El tema viene a marcar la evolución del artista en estos años de carrera y con este trabajo busca mantenerse como uno de los representantes más populares de la música urbana chilena actual.