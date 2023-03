¡La segunda parte de Attack on Titan Final Season Part 3 ya tiene fecha de estreno!

Mientras en Latinoamérica todos siguen atentos a la primera entrega, ahora ya hay fecha de estreno para la segunda parte de Attack on Titan Final Season Part 3. Porque Shingeki No Kyojin aún no se acaba, señores. Sólo alcanzamos a ver una parte de las consecuencias del plan de Eren.

¿Cuándo se estrena la segunda parte de Attack on Titan Final Season Part 3?

Después de la transmisión del capítulo especial la recién pasada medianoche en Japón, el estudio MAPPA confirmó que lo próximo de Shingeki No Kyojin debutará durante el próximo otoño boreal.

Es decir, la segunda parte de Attack on Titan Final Season Part 3 se podrá ver en Latinoamérica en algún punto de la primavera de 2023.

Revisa un adelanto de la segunda parte de Attack on Titan Final Season Part 3:

¿De qué se trata de Attack on Titan?

Muchos años atrás, la humanidad estuvo al borde de la extinción con la aparición de unas criaturas gigantes que devoraban a todas las personas.

Huyendo, la humanidad consiguió sobrevivir en una ciudad fortificada de altas murallas que se ha convertido en el último reducto de la civilización contra los Titanes que campan a sus anchas por el mundo.

Ahora esa paz está a punto de verse interrumpida por una cadena de acontecimientos que llevará a desvelar qué son los Titanes y cómo aparecieron.