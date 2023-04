El ex conductor de Me Late se puso frente a la cámara y lanzó fue a discreción.

Daniel Fuenzalida se acaba de convertir en otra de las figuras públicasque ha condenado la participación de Mauricio Israel en el programa de Sígueme y Te Sigo, criticando con todo al panelista y llegando a decir que "lo hace pésimo".

¿Qué dijo Daniel Fuenzalida de Mauricio Israel?

La reacción de Fuenzalida se registró después de que el también comentarista deportivo aseguró que actualmente Fernando Solabarrieta se encuentra sometido a un tratamiento contra la adicción al alcohol, dando luces sobre por qué el periodista está tan desaparecido del panorama televisivo.

Por medio de su cuenta en Instagram, Fuenzalida reaccionó indignado explicando que esto "no es irme en contra de alguien, sino aportar al proceso de rehabilitación".

"Abro este Instagram para referirme a los dichos de Mauricio Israel... La verdad yo no tengo nada, ninguna fijación en Mauricio, pero no puedo dejar pasar esta oportunidad para decir que Mauricio ha sido tremendamente irresponsable en citar a una persona que se encuentra en tratamiento de alcohol y drogas", explicó.

Y su explicación para tal arremetida tiene que ver principalmente con el hecho de que esto "puede ser tremendamente perjudicial, si se amplifica puede tener un retroceso la persona en su proceso".

"Hago un llamado a Mauricio a que cuando se habla de estos tratamiento sea más en privado. Si la persona no ha decidido decirlo, contarlo, no lo ha decidido su familia, no tiene por qué Mauricio estar contando quién está en un tratamiento o quién no", continuó Daniel.

Especificando que "no tiene por qué venir una persona como Mauricio Israel a decir 'mira, tal se está rehabilitando', si no tiene la autorización de esa persona, es muy invasivo. Hago un llamado a tener más cuidado con eso, a no amplificar algo que la persona no quiere que se sepa porque se le puede causar mucho daño".

Ahora, antes de cerrar, se produjo un punto de inflexión en el discurso de Fuenzalida y en ese momento decidió volcarse a cuestionar derechamente el desempeño de Mauricio Israel en su retorno a la TV.

"Lo dijo en su programa, hay que ser cauteloso. Yo sí tengo una distancia con él, encuentro que lo hace pésimo, que denosta a las mujeres, pero ahora lo hablo con propiedad y esto no es un juego, es grave, la adicción es una enfermedad, démosle la seriedad que corresponde", culminó el ex Huevo.