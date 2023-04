La ex pareja de Jorge Valdivia arrasó con "la amante de mi marido".

Las aguas estaban demasiado tranquilas para Daniela Aránguiz, por lo que decidió perturbarlas nuevamente, a su propio modo. Así, la ex chica Mekano volvió a reventar sin piedad ni miramientos a la diputada de Revolución Democrática Maite Orsini.

¿Qué dijo Daniela Aránguiz de Maite Orsini ahora?

Aránguiz acudió como invitada al programa Not News, de Nicolás Larraín, en ViaX, y se desató con todo.

"Cínica, mentirosa, doble discurso. No puede decir que quiere sacar una institución y después decir que está a favor de la institución, y que la está protegiendo", lanzó en primer lugar.

Y luego, Daniela tomó vuelo y lanzó un palo durísimo: "no puede hacer abuso de sus contactos. No puede tener el desagrado de llamar a una autoridad para salvar a un hombre que te estai agarrando".

La oportunidad también dio pie para que la ex del Mago planteara que "yo creo que uno tiene que hacerse cargo de su posición y no puede estar llamando para sacar a alguien de prisión. Encuentro que es falsa. Si me pides describirla en una palabra, es 'falsa'".

"Y puedo mirar a cámara y decir que es la amante de mi marido, porque yo todavía estoy casada con Jorge", recalcó.

Consultada por si aún tenía rabia con su esposo y la parlamentaria, Daniela sostuvo que "Jorge tiene derecho a rehacer su vida porque yo no quiero rehacer la mía con él. Cero posibilidad de volver con él en algún momento".

"Yo tengo rabia con ella por mentirle a la gente, por ser tan cara de raja (sic) y hacer una conferencia pública y decir que ella jamás haría esto y que estaba defendiendo a las autoridades, a los Carabineros. No te puedes contradecir políticamente", sentenció.