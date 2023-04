Jordi Castell reafirma dichos sobre exilio político: "Que me denuncien por facho es irrisorio"

Como si no hubiese generado suficiente revuelo cuando aseguró que "me habría encantado que a mi familia la hubieran exiliado", Jordi Castell reafirma muy convencido sus dichos y asegura que "no voy a pedir disculpas".

¿Por qué Jordi Castell reafirmó su dichos sobre el exilio político?

La nueva polémica inevitablemente se desatará cuando se emitan el más reciente capítulo de Podemos Hablar, programa al que el fotógrafo acude como invitado en el capítulo de este viernes 21 de abril.

De hecho, es el segundo en ingresar entre los invitados y en el check in de inmediato marcó luz roja y se refirió a sus controversiales declaraciones emitidas en Tal cual, de TV+.

"Aprovecho de aclarar algo que me parece insólito, y es que me están difamando. Me denunciaron al Consejo Nacional de Televisión por hacer apología la dictadura por lo que dije", parte indicando el Castell.

Para luego lanzarle a la cara a sus críticos: "Sí, a mí me hubiera encantado ser exiliado político, crecí en un país con una dictadura horrorosa, esto era una cárcel y los medios de comunicación nos mentían, nos escondían que había desaparecidos, los asesinatos, y yo soy lo menos de derecha que puede existir".

Jordi Castell reafirma dichos sobre exilio político.(Foto: CHV)

"Una exiliada fue Presidenta de la República y yo la voté en sus dos periodos. Entonces que me denuncien por facho es un poco irrisorio, porque jamás he votado por algo de derecha", puntualizó.

Y antes de cerrar, Jordi Castell recalcó que "no voy a pedir disculpas, porque mantengo lo que digo".